В Затоне готовятся к возможной эвакуации из-за паводка

На сегодня обстановка пока спокойная Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском микрорайоне Затон готовятся к возможному подъему воды в Оби до критического уровня и началу эвакуации населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне в Затоне глава Центрального района Максим Сабына провел выездное совещание. В нем приняли участие представители всех ответственных структур: полиция, прокуратура, медики, соцзащита и т.д.

По данным заместителя начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Владимира Тяглого, по состоянию на утро 14 мая уровень Оби в районе Барнаула составлял 516 сантиметров. К 15 июня он поднялся еще на три сантиметра. Для Затона же критической считается отметка в 550 см.

- При этом уровне вводится режим повышенной готовности в микрорайоне, - говорит специалист.

Начальник территориального управления микрорайона Затон Валентина Михайлова в свою очередь доложила, что уже был проведен подворовой обход, жители проинформированы о возможной второй волне паводка, собрана информация по количеству людей для организации пунктов временного размещения (ПВР). Под особым контролем инвалиды, беременные и дети до года.

В том случае, если ситуация выйдет из-под контроля, озвучены адреса для сбора людей для эвакуации в ПВР: ул.Озерная, 63а, ул.Водников, 1а, ул.Водников, 11.

- Также определены места для эвакуации животных на незатопляемых территориях, - добавляют в мэрии.

Руководитель Барнаульского речного порта Александр Круг доложил, что у пирса микрорайона расположилась группировка теплоходов, которая в случае необходимости будет задействована в эвакуации.

В это же время ФАП и другие учреждения здравоохранения укомплектованы достаточным запасом медикаментов. В магазины завезли дополнительные партии продовольствия и товаров первой необходимости. Подготовлен транспорт для эвакуации населения. Заключены договоры на оказание услуг по питанию, обеспечение питьевой водой, дезинфекции и т.д. Определены места на базе которых будут размещены пункты временного размещения.

Текущую информацию по паводковой ситуации можно найти на пяти информационных стендах. Если обстановка станет критической, то об этом будет сообщено по трем стационарным системам оповещения, которые находятся в работоспособном состоянии. Кроме того собраны номера телефонов жителей микрорайона. Так что важное сообщение они смогут получить через смс.

На тот период, когда жители будут отсутствовать, за территорией будут следить представители правоохранительных органов.

В сложившейся паводковой ситуации, мониторинг уровня воды в Оби будет находиться на постоянном контроле.