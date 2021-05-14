Жара до +33 градусов, а потом заморозки до -5: погода в Алтайском крае до конца мая 2021

Погода в Алтайском крае с 14 по 31 мая 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца мая 2021 в Алтайском крае погода будет переменчивой: сначала регион накроет жара, затем похолодает, а в конце месяца вновь будет по-летнему тепло. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

До 19 мая районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, лишь временами на регион будут воздействовать атмосферные фронты северных циклонов. В эти дни в отдельных районах, в основном в восточных и южных, пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит в среднем +9…+14 градусов, днем ожидается +23…+28 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреться даже до +33 градусов.

С 19 мая в Алтайском крае из-за прохождения холодного фронта температура воздуха начнет понижаться в течение дня. Кроме того, на большей части региона пройдут дожди. А с 20 по 23 мая край окажется под влиянием арктического антициклона и станет еще холоднее. Ночью высока вероятность заморозков до 0…-5 градусов. Днем будет от +7 до +12 градусов

– Такая погода характерна для мая в Алтайском крае и наблюдается практически каждый год. Причина – в затоке холода, – сказала синоптик.

С 23 мая температура воздуха вновь будет повышаться и в конце мая в Алтайском крае установится теплая и по-настоящему летняя погода.

Подробный прогноз погоды с 15 по 17 мая в Алтайском крае

Суббота, 15 мая

Ночью в регионе будет +4...+9 градусов, местами заморозки 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +23...+28 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, в начале ночи порывы до 13 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Воскресенье, 16 мая

Ночью в регионе будет +9...+14 градусов, местами в предгорьях +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +26...+31 градус. Местами в восточных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, в начале ночи порывы до 13 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +27...+29 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

Понедельник, 17 мая

Ночью в регионе будет +9...+14 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 м/с, в начале ночи местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +28...+33 градуса. местами по востоку +22...+27 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +12...+14 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 4-9 м/с, в начале ночи порывы до 14 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

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