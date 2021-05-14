Жительница Заринска стала жертвой мошенников, потеряла два пальца на руке, а теперь пытается открыть свой бизнес

Два протеза обойдутся Ирине в 114 тысяч рублей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Буквально за одну весну жизнь 31-летней жительницы Заринска Ирины перевернулась с ног на голову. Сразу два горя обрушились на счастливую семью с двумя маленькими ребятишками – сначала мошенники, которые выманили последние деньги, а потом и травма, из-за которой Ирина потеряла два пальца на руке. О своей сложной ситуации женщина решилась рассказать «Комсомолке», но не чтобы её пожалели, а чтобы увидели, как не отчаяться и продолжать любить жизнь.

«Купила квартиру не детям, а каким-то уродам»

В феврале этого года Ирине позвонили с неизвестного номера, но брать трубку она не стала. Видимо, интуиция уберегла. Однако в следующий раз на звонок с того же номера она решилась ответить. Уже позже заринчанка поняла, что зря…

- Я стараюсь не отвечать на звонки с неизвестных номеров, но судьба сыграла не в мою сторону. Звонивший спросил, слышала ли я об инвестициях, задавал вопрос о дополнительном заработке. Предлагал стать частью команды и зарабатывать немаленькие деньги, - рассказала женщина «Комсомолке».

Лишних денег в семье не было. Но была небольшая сумма, отложенная на памятник дедушке. Ирина, заинтересованная в прибыли, решилась вложиться в схему. Вскоре ей позвонил «топ-трейдер» по имени Князева Анна Владимировна. Женщина весьма мило и профессионально рассказывала Ирине про то, как вкладывать и выводить деньги, и для уверенности даже выслала копию своего паспорта. Впоследствии, кстати, Ирина с супругом нашли в интернете кучу фотографий паспорта именно на это имя.

- Мне говорили, что Анна – лучшая в команде. На любой мой вопрос об инвестициях она отвечала все точно, я проверяла в интернете. В общем, на уши она мне присела конкретно, мы вложили деньги. На инвестиционном сайте (как оказалось впоследствии фальшивом) мы видели графики, как растут мои доходы. Так, на третий день мой заработок составил три тысячи рублей, которые я обналичила. После этого я им поверила, - вспоминает Ирина.

Когда мошенникам удалось заманить жертву в ловушку, они начали потихоньку «выжимать» из неё и другие деньги. Сначала Анна предложила взять кредит, но Ирина открестилась от предложения, сославшись на маленькую зарплату.

- Мне уже начали рассказывать про то, как я совсем скоро куплю своим детям квартиру. Я начала мечтать об этом и вспомнила, что у меня есть кредитка на 450 тысяч рублей. Для начала я решила взять с неё 250 тысяч рублей, муж спрашивал, уверена ли я, что это не развод, - продолжила женщина.

К слову, муж Ирины сразу начал подозревать неладное, а мошенница специально подговорила заринчанку созваниваться в то время, когда супруг женщины на работе.

- Так называемая Анна - подкованная аферистка. Для убеждения даже якобы перевела на мой инвестиционный счет 700 тысяч рублей, чтобы я не боялась. Эти деньги отображались на сайте. После этого я и свои 450 тысяч рублей, снятые с кредиток, положила на счет. Мы посчитали, что я должна Анне за работу 30% заработка, остальные деньги – мои. Все посчитали, назначили день вывода заработанной суммы, и я стала ждать, - добавила собеседница.

Наступил день «Х». Ирина производит вывод денег, но тут звонят из службы поддержки и заявляют, что превышен лимит перевода, нужно заплатить страховку – почти 4% от суммы на счету. Ирина, конечно же, начинает переживать, но назад пути нет – деньги нужно спасать!

Она платит за страховку, но ей заявляют, что заявление оформлено неверно, и нужно повторно отправлять деньги. И так по кругу. С каждым разом мошенники становились все наглее и наглее, придумывали различные оправдания, почему деньги не снимаются.

- Когда я поняла, что меня развели на круглую сумму, я не знала, что делать. Очень боялась рассказать мужу, переживала, что его хватит инфаркт. Была даже мысль дурацкая – выйти в окно, но я взяла себя в руки. С супругом мне повезло – он сказал, что мы это переживем, справимся вместе. А вообще знаете, было очень обидно, что я купила квартиру не детям, а каким-то уродам. Как минимум, на малосемейку им хватит, - добавила жительница Заринска.

После этого супруги обратились в полицию. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Беда не приходит одна

Спустя несколько недель Ирина, вымотанная историей с деньгами, получает еще один удар.

- Я работаю на предприятии по производству полиэтиленовой пленки, делаю мешочки. 20 марта за пять минут до конца рабочего дня у меня закончился рулон. Я выключила автомат и потянулась к станку, чтобы достать остатки рулона. В этот момент мне просто отрубает пальцы – один болтался на кусочке кожи, два были сильно повреждены, а один остался припаянным к станку, - с ужасом вспоминает женщина.

Температура лезвия – около 240 градусов, поэтому Ирина сначала подумала, что просто сильно обожглась, пошла к вахтерше и попросила вызвать скорую помощь. В это время её коллеги увидели хлынувшую кровь, поднялась паника.

- Скорую долго не могли вызвать, и я решила, что пешком пойду до больницы. А кровища просто хлестала. Когда дошла до приемного покоя, то еще была надежда, что все пальцы пришьют. Руководство предприятия предложило поехать в Барнаул, но наши врачи сказали, что нет смысла ехать туда, так как с двумя пальцами ничего сделать уже нельзя, только время потеряем. Еще два пальца мне пришили, в итоге прижились. Сейчас рука вполне рабочая, но это убожество просто, - рассказывает Ирина.

По словам Ирины, смотреть на травмированную руку - сложно. Особенно для женщины. Сейчас она находится на больничном, возвращаться на предприятие тоже морально тяжело. Однако зарабатывать и гасить долги как-то нужно.

- Еще в прошлом году я стала подрабатывать мастером лазерной эпиляции, плюс немного умею делать ногти, но клиентская база у меня небольшая. Поэтому я сейчас развиваю свою страницу в инстаграме, чтобы клиентов было больше. Деньги мне очень нужны для протезов, так как с их помощью я смогу полноценно работать, избавляться от долгов и обеспечивать детям нормальную жизнь, - подчеркнула Ирина.

Два протеза обойдутся Ирине в 114 тысяч рублей, но устанавливать их будут в Москве, а значит, нужны деньги еще на проживание и перелет. Если вы хотите как-то помочь маме двоих детей, то можете связаться с ней по телефону 8 (923) 643-85-62.