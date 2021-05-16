На Алтае местные жители «рассекретили» и растащили на металл необычный подземный военный объект

Объект начали строить в 1980-ых годах Фото: Евгений КУЧИНЕВ

Жители алтайского города Заринск на майских праздниках массово постили в соцсетях селфи с необычного объекта, который в свое время должен был стать командным пунктом управления дивизии ракетных войск. Его подробно изучил городской исследователь Евгений Кучинёв. «Комсомолка» поговорила с ним и узнала, что же находится на глубине более 20 метров.

Объект начали строить в 1980-ых годах Фото: Евгений КУЧИНЕВ

- Был я там несколько раз, впервые в 2010 году, когда все было целым. Спустя пару лет самые интересные детали уже демонтировали. О существовании объекта стало известно в 2010 году на одном из форумов исследователей разных интересных мест. Нашли его ребята из Заринска, приняли за пусковую шахту. Информацию о назначении объекта я собирал по различным военным форумам в интернете, - рассказал Евгений Кучинёв.

Объект начали строить в 1980-ых годах Фото: Евгений КУЧИНЕВ

Объект начали строить в 1980-ых годах, а уже в 1990-ых строительство прекратилась. Проект получил название УКП «Сфера» или Командный пункт высоко защищённый (КПВЗ 15В210) 35-ой ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Помещения были высокозащищенными и могли пережить прямое попадание ядерной боеголовки.

Объект начали строить в 1980-ых годах Фото: Евгений КУЧИНЕВ

Комплекс состоит из ангара и технического здания. У каждого было свое назначение.

- В первую очередь это командный пункт, где несли боевое дежурство люди, имевшие возможность нанести ядерный удар по вероятному противнику. Внутри большой бетонной шахты собрана металлическая капсула, состоящая из нескольких уровней, нижний из них располагался примерно на 20-25 метров ниже уровня земли, - пояснил исследователь.

Объект начали строить в 1980-ых годах Фото: Евгений КУЧИНЕВ

Согласно проекту, капсула должна была послужить защитой во время военных действий, а техздание строилось для её обеспечения в мирное время. Оба объекта соединены между собой тоннелем.

- Сама капсула состоит из нескольких слоёв металла, пустоты между ней и крышкой заливаются высокопрочным бетоном, а внутри проходят теплообменники для охлаждения и отвода тепла, как от работающей аппаратуры, так и тепла, рождаемого атомным взрывом, - добавил Евгений.

Объект начали строить в 1980-ых годах Фото: Евгений КУЧИНЕВ

Когда капсулу «рассекретили» местные жители, то появились охотники за наживой. Супервоенный объект стали растаскивать на металл. За десять лет от прежнего вида почти ничего не осталось.

- Лично мне непонятен возросший интерес к этому месту, учитывая, что там ничего не осталось. Многие интересуются, но мне кажется, уже поздно. Что сейчас осталось: бетонная тюбингованая шахта, в которой располагалась «Сфера», тоннель от казарм до нее и развалины самих казарм. Я бы посоветовал искать подобные места, когда там еще есть, на что посмотреть, - считает Евгений Кучинёв.

Кстати, по его словам, в Алтайском крае есть и другие похожие объекты, но не таких масштабов. Координаты строений, конечно же, неизвестны, но, как говорится, кто ищет – тот найдет.