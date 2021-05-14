Был паинькой, стал монстром: почему детей с тревожными расстройствами становится все больше

Сегодня растет статистика несовершеннолетних пациентов с легкими пограничными патологиями Фото: Олег УКЛАДОВ

Взрыв, стрельба, кровь детей и учителей, бессвязные крики девятнадцатилетнего убийцы. Трагедия в Казани заставила содрогнуться и в очередной раз задуматься о странностях человеческой психики. Почему вежливый и тихий мальчик вдруг превращается в монстра, что творится в головах современных подростков и из-за чего развиваются болезненные неврозы? На эти и другие вопросы попытались ответить ведущие алтайские специалисты в области психологии и психиатрии.

Импульсивная агрессия нарастает

- В современном обществе, к сожалению, идет накопление болезненных процессов,- говорит врач-психиатр, кандидат медицинских наук, начмед краевого психоневрологического диспансера Виктор Ведяшкин. - Если говорить простым языком, у многих детей сейчас наблюдается слабость центральной нервной системы. Поэтому импульсивно-агрессивное поведение все чаще и чаще проявляется. В принципе, агрессия – это здоровый компонент психики человека. Но здесь важно эту жизненную энергию правильно реализовать. Многое значат воспитание, духовное и культурное развитие личности. В каких-то случаях, возможно, нужно применить и медицинские аспекты, когда человек не способен к саморегуляции.

По словам психиатра, сегодня растет статистика несовершеннолетних пациентов с легкими пограничными патологиями. Это микроастенические состояния, проявляющиеся головными болями и перепадами настроения, расстройствами аутистического спектра, нервозоподобными состояниями и т.д.

- В таких случаях нужна комплексная помощь, - отметил эксперт. - На первичном этапе - педиатров, неврологов, а когда встает вопрос о специализированной помощи, должны подключиться специалисты нашего профиля - психиатры, психотерапевты.

При этом эксперт отметил, что родителям не стоит терять доверительных отношений с детьми. Важно, чтобы в кризисных ситуациях ребенок мог поделиться с близкими.

- Учителя также не должны быть равнодушны к детям, а к аутсайдерам, которых легко видно, предельно внимательны - интересоваться, чем они дышат, наблюдать за их настроением, - подчеркнул кандидат медицинских наук.

Иногда поведение детей резко меняется: только что был живчик, а тут вдруг замкнулся. В таких случаях надо ненавязчиво поинтересоваться, что происходит.

- Или, например, учился неприметно на троечки, и вдруг эпизод за эпизодом: то мячом окно выбьет, то подерется. На такие вещи тоже нужно обратить внимание – куда ребенок стремится, почему это все происходит, - подчеркнул врач. - В мобильнике если сидит, опять же, не вырывать из рук телефон, «штудируя» переписку, а лучше исподволь наблюдать, чтобы ребенок в опасные виртуальные дебри не ушел.

«Взрослые препятствуют развитию воли подростка»

- Подростков во все времена отличают максимализм, категоричность, взрослые для них перестают быть непререкаемым авторитетом, более важным становится мнение сверстников, - рассказывает клинический психолог Лариса Головина.

При этом, по словам специалиста, у современных подростков понижен приоритет ценности формального школьного образования, дети растут в выхолощенной смысловой среде, где материальные ценности возведены в главенствующую позицию.

- Главная проблема сегодняшних подростков - низкая толерантность к фрустрации, то есть, непереносимость лишений, им трудно справляться с тем, что их потребность сразу не удовлетворяется, - говорит Лариса Головина. - Как следствие - они не стремятся прикладывать усилия, но при этом желают много иметь. Популярна мифология быстрого превращения в героя человека незначимого, невзрачного.

При этом взрослые во многом несут ответственность за то, что дети к подростковому возрасту часто приходят апатичными.

- Потому что они сами облегчали им жизнь в свое время, - объясняет психолог. - Наша воля, как и всякий психический процесс, вызревает не сразу, постепенно усложняясь, совершенствуясь, она крепнет, начинаясь с простых усилий. Пример первого волевого акта - недовольный крик младенца на мокрые пеленки. Постепенно ситуации в жизни ребенка усложняются, ему приходится прикладывать все больше усилий, чтобы достигать желаемого результата. Его потребности перестают исчерпываться только физическим комфортом. Вот ребенок рисует, а карандаш не слушается, вот в игре ищет ходы и учится не только выигрывать, но и проигрывать и т.д. И если взрослый максимально пытается облегчить жизнь ребенка, начиная с памперса, а потом, стараясь многое сделать за дитя, в том числе и уроки – это препятствует развитию воли ребенка. И когда тот приходит к подростковому возрасту и ему говорят - ты уже большой, давай ставь перед собой задачу, делай выбор, неси ответственность, он оказывается к этому совершенно не готов. Раньше взрослым было так удобнее, а в результате получился апатичный подросток, который не может принимать решения и нести ответственность, не может перенести ситуацию неуспеха и т.д.

По мнению психолога Головиной существует еще одна важная проблема современности - мы перестаем быть участниками процесса, получая сразу результат в виде готовых продуктов, товаров. Это снимает необходимость пользоваться теми психическими функциями, которые позволяют нам планировать, строить стратегию, расставлять приоритеты и т.д. А у поколения, растущего в таких условиях, эти функции без достаточной стимуляции и вовсе развиваются слабо.

Градус напряжения все выше

- Важно помнить, что подростки сегодня живут в трех пространствах - семье, школе, информационном, - говорит Екатерина Кабанченко, ведущий психолог Центра психологического и социального здоровья молодежи АлтГПУ. - Причем информационные пространства взрослых и детей разные. Из-за этого мы часто говорим как-будто на разных языках, что не всегда способствует взаимопониманию. У современных детей увеличивается скорость восприятия информации и в то же время они не всегда глубоко ее понимают. Однако при больших знаниях из разных областей, зачастую безграмотны в общении: не могут выразить свои эмоции и понять эмоции других людей, построить крепкие дружеские отношения, основанные на эмпатии, дружелюбии.

Именно поэтому часто дети чувствуют себя одинокими. Взрослым нужно разговаривать с ними о чувствах, о дружбе, о взаимоотношениях, создавать пространства, где дети могут научиться дружить, общаться друг с другом. Это непросто - родителям, учителям самим нужно откладывать в сторону телефон и разговаривать с ребенком глаза в глаза, выстраивать диалог. Вместо дежурного: «Как дела?!» спросите с кем у ребёнка получается дружить в школе, а с кем бы ему хотелось дружить, что его злит и когда сегодня ему было грустно. Задача взрослых научить ребёнка обращаться со своими эмоциями.

- Да, количество детей с тревожными, депрессивными расстройствами, со сложностью в эмоциональной сфере увеличивается, и таким детям нужно больше внимания сил и времени, - говорит специалист. - Если есть звоночки, которые тревожат родителей, нельзя их игнорировать. Например, ребенок не может адаптироваться в школе, перешел в пятый класс и приходит с уроков полгода в плохом настроении, часто бывает грустный или проявляет непонятную агрессию или есть частая смена настроения - не надо списывать все это на капризы и неумение держать себя в руках. Нужна помощь: психолога ли, невролога ли, психиатра - в каждом случае индивидуально надо разбираться. Если на минутку закралось сомнение, что с ребенком что-то не так, нужно отвести его к специалисту. У нас в городе есть центры, где такая помощь бесплатна. К примеру, «Гармония», «Потенциал», "Валеологический центр", кризисные центры для женщин и мужчин. Если серьезная депрессия, нужно обращаться к психиатру. Это нормальная практика, в отличие от прошлых лет. Сегодня трудно бывает и родителям, и учителям, и детям, градус напряжения возрос.

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