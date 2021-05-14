В Барнаул приехал театр имени Вахтангова со спектаклем, который поразил китайцев

В театре драмы прошла пресс-конференция с актерами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул с гастролями приехал театр имена Евгения Вахтангова со своими лучшими постановками. Это спектакль-рекордсмен «Евгений Онегин», который объехал весь мир и крупнейшие города России, а также спектакли «Царь Эдип», «Наш класс» и «Крик Лангусты».

Прямо перед началом первого в программе спектакля «Евгений Онегин» в театре драмы 13 мая прошла пресс-конференция, где актеры ответили на вопросы журналистов и порассуждали о положении современного театра, воспитании молодого поколения и трансформации спектаклей в новой цифровой реальности.

В Барнаул театр приехал со своими лучшими спектаклями. Фото: Олег УКЛАДОВ

ТЕАТР ЖИВ?

– Сегодня российский театр как ни странно, несмотря на пандемию, находится на подъеме. – говорит Кирилл Крок, директор театра им. Вахтангова, – У нас в стране насчитывается 667 государственных и муниципальных театров, и все они живут. Посмотрите на Европу – там до сих пор театры не работают, у вас разрешена наполняемость залов на 75%, и это прекрасно, в Москве – 50%, но лучше так, чем они будут полностью закрыты. Мы продолжаем работать, трудиться, и в этом залог спасения, сохранения себя и театра в современных условиях.

Директор театра Кирилл Крок. Фото: Олег УКЛАДОВ

О НЕГАТИВНОЙ РЕАКЦИИ ЗРИТЕЛЕЙ И ЛЮБВИ КИТАЙЦЕВ К ПУШКИНУ

На вахтанговского «Евгения Онегина» зрители реагируют по-разному: кто-то не понимает такое прочтение Пушкина, другие восторгаются. Народный артист России Сергей Маковецкий говорит, что легко относится к негативной реакции зрителей и не стремится понравиться всем.

– Если спектакль не понравился, то и на здоровье! Быть хорошим для всех глупо. Если публиика приняла спектакль – спасибо ей. Когда мы были в Китае, я даже не предполагал, что там будет такие аншлаги. Я думал, что Китай и Пушкин – две несовместимые вещи. Оказывается, там прекрасно Александр Сергеевич переведен на китайский язык. В Москве так не принимают, как в Китае. За все гастроли нас посмотрели 22 тысячи китайцев. В самой крупной газете ЦК партии было сказано, что мы они одобряют наши гастроли, – смеется Маковецкий. – Так же и у вас: мы не знаем, что почувствуют люди, выходя и зала. Но это, по большому счету, уже не имеет значения Все равно существует связь. Человек захотел услышать – услышал, не захотел – его право.

Сергей Маковецкий. Фото: Олег УКЛАДОВ

КАК ЗАСТАВИТЬ МОЛОДЕЖЬ ПОЙТИ В ТЕАТР?

Сергей Маковецкий, народный артист России:

– Заставлять никого нельзя. Если заставляешь, наоборот возникает сопротивление.

Людмила Максакова, народная артистка России:

– Тот спектакль, который воспринимается публикой, все равно становится аншлаговым. Самое драгоценное в русском психологическом театре – это жизнь человеческого духа. Зритель должен сосредоточиться и участвовать в этом обмене эмоций. Куда бы мы ни приехали, обычно люди сначала настораживаются, а потом втягиваются в эту систему.

Людмила Максакова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ирина Купченко, народная артистка России:

– Когда мы играли в Китае, зрители говорили, что они читали «Евгения Онегина» перед спектаклем. Если зайти в любой местный музей, там толпы китайцев, протиснуться нельзя. Они любознательны. Любознательность надо воспитывать с рождения – не любовь к спорту, к театру и стихам, а любознательность, чтобы ребенку хотелось все знать. Тогда он будет ходить и по театрам, и по музеям, а заставить ходит именно в театр невозможно.

Ирина Купченко. Фото: Олег УКЛАДОВ

МОЖЕТ ЛИ ТЕАТР ПЕРЕЙТИ В ОНЛАЙН?

– Сегодня можно все можно посмотреть, но тех эмоций, когда открывается занавес, на экране почувствовать нельзя. За этим, наверное, будущее, но это другой жанр. Называйте как угодно – телеспектакль, видеоспектакль, но это не театр, это не живое, – отметил Маковецкий.

С ним согласился директор театра Кирилл Крок:

– Сегодня на сайте театра Вахтангова вы можете посмотреть любой спектакль онлайн, но я здесь согласен с коллегами – это совершенно другое. Когда мы все сидели на карантине, я клянусь, я ни один спектакль не хотел смотреть через экран монитора, это издевательство, это неправильно. Я хожу в театр за живой эмоцией, которая передается от сердца к сердцу.

Театр имени Вахтангова в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

КСТАТИ

Алтайские краевой театр драмы им. Шукшина и театр имена Вахтангова – ровесники. В этом году им исполняется ровно по 100 лет. Гастроли вахтанговцев являются обменными с краевым театром драмы. Сейчас столичные актеры выступают на алтайской сцене, а в июне актеры краевого театра драмы сыграют два спектакля на сцене Вахтанговского театра.

Театр имени Вахтангова в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Театр имени Вахтангова в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ольга Лерман и Леонид Бичевин. Фото: Олег УКЛАДОВ

Театр имени Вахтангова в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Театр имени Вахтангова в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

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