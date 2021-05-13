Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 мая: более 50,5 тысяч заболевших COVID-19

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом все еще растет в Алтайском крае. С начала пандемии их уже более 50,5 тысяч человек. При этом выздоровевших с каждым днем также становится больше – их уже почти 45,5 тысяч. Умерших с COVID -19 – 3070.

Сейчас находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией более 600 человек. Кроме этого, свыше 100 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 – на лечении в ковидных госпиталях

Из общего числа заболевших 499 случай – завозной, в том числе 204 – из-за рубежа; 31054 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 50527 заболевших: 13150 – у больных внебольничной пневмонией, 29467 – у заболевших ОРВИ, в 7910 случаях – бессимптомное течение, по данным на 13 мая.

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса. Всего для медицинских организаций поступило более 295 тысяч комплектов вакцины против COVID-19 для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. По последним данным, проходят вакцинацию более 208 тысяч человек. Из них свыше 150 тысяч привиты полностью.

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 1,4 млн человек.

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