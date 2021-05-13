Два барнаульца вошли состав сборной России по футболу для подготовки к ЕВРО

Юрий Дюпин и Александр Соболев (фото: пресс-службы ФК "Рубин", ФК "Спартак")

Два воспитанника барнаульского футбола получили вызов в сборную России по футболу, и будут проходить подготовку к финальному этапу чемпионата Европы-2020.

Счастливчиками стали нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин. Готовить спортсменов к турниру будет тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым.

- На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков, - говорится в официальном релизе Российского футбольного союза.

При этом не исключается, что в окончательном составе могут быть изменения: в резерве у Черчесова находятся еще семь игроков. Увы, в их числе больше уроженцев Алтайского края нет.

Отметим, за последний год вызов в сборную также получал полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин, а также его тезка – защитник Александр Жиров из немецкого «Зандхаузена».

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин в текущем сезоне показал неплохую результативность. На поле он провел 25 матчей 23 их которых завершились всухую. Пропустил 29 мячей. Несколько раз признавался лучшим игроком. Кстати, 8 марта во встрече с будущим чемпионом страны нынешнего сезона «Зенитом» на 99-й минуте наш земляк отразил пенальти в исполнении Артема Дзюбы.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев также провел этот сезон хорошо. И это даже несмотря на травмы и операцию. В зимний отпуск он успел восстановиться и вторая часть чемпионата прошла буквально на одном дыхании. На его персональном счету не только несколько дублей, но и 14 голов в 21 матче. В списке бомбардиров РПЛ он занимает четвертое место.

Наши ребята приступят к подготовке 20 мая на базе в Новогорске, а с 22 по 31 мая они отправятся на учебно-тренировочный сбор в Нойштифт (Австрия). Контрольные матчи команды намечены на 1 июня с Польшей (Вроцлаве) и 5 июня с Болгарией (в Москве).

Далее состоятся игры группового этапа чемпиона Европы. 12 июня Бельгия - Россия (Санкт-Петербург), 16 июня Финляндия - Россия (Санкт-Петербург), 21 июня Россия - Дания (Копенгаген, 22:00).

Напомним, финал чемпионата Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Впервые в истории первенство Старого света было перенесено из-за вспышки коронавируса. Изначально турнир должен был пройти в сроки с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

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