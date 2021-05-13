«Ночь музеев» 2021 в Барнауле: гостей ждет коллекция мумий, роспись весел и концерты

«Ночь музеев» Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 22 мая, в Алтайском крае пройдет «Ночь музеев» 2021. Для жителей и гостей региона будут работать 90 культурных площадок. Все желающие смогут посетить десятки выставок, участвовать в различных мастер-классах и квестах. Подробнее о том, чем именно удивят гостей, на пресс-конференции 12 мая рассказали представители музеев региона.

Есть, из чего выбрать

В этом году акция «Ночь музеев» пройдут в Алтайском крае в 15 раз. Она посвящена сразу нескольким датам, среди которых год науки и технологий, 76-летие Победы, двухсотлетие со дня рождения Федора Достоевского. В субботу, 22 мая, свои двери распахнут краевые и муниципальные, ведомственные и школьные музеи, выставочные залы и картинные галереи Барнаула и Алтайского края. Число официальных участников акции в городах и районах края – 57, в краевой столице – 33.

– «Ночь музеев» специально назначена на 22 мая, потому что в этот день в Барнауле будут продолжаться соревнования второго этапа кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Наша задача, в том числе, насытить эти дни хорошей культурной программой и музейная ночь – отличное дополнение, – сказала Елена Безрукова, министр культуры региона.

«Ночь музеев» Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционно в краевой столице «Ночь музеев» пройдет краеведческом, художественном музеях, ГМИЛИКА, «Город» и многих других. Кроме того, впервые в этом году в акции будут участвовать музей истории образования имени Костенкова Алтайского государственного педагогического университета, музей анатомии животных Алтайского государственного аграрного университета, клуб-музей коллекционеров, а также педагогический музей кукол детского сада № 217.

Яркий старт

Официальное открытие «Ночи музеев» в Барнауле состоится на пешеходной улице Мало-Тобольской в 18 часов. Гостей ждет увлекательная программа, ее содержание пока остается сюрпризом, однако организаторы уверяют, что старт акции будет ярким.

После этого всех желающие смогут разделиться на группы и пешком пройти до ближайших музеев. По дороге их сотрудники проведут экскурсии и расскажут о старинных улицах краевой столицы и истории города.

«Ночь музеев» Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивят гостей

Государственный художественный музей Алтайского края (ул. Максима Горького, 16)

Для посетителей подготовили обширную программу. В частности, проведут лекцию «Модные акценты. Мода в России в XVIII-XIX веках». Здесь же можно будет сделать различные «модные штучки» и забрать их с собой. Кроме того, в честь второго этапа кубка мира по гребле на байдарках и каноэ все желающие смогут раскрасить маленькие деревянные весла. Также будет возможность сделать фото с большим расписным веслом в фотозоне. Еще одна фишка музея – граффити – шоу от команды O2TEAM.

Музей анатомии животных АГАУ (ул. Мерзликина, 8)

Гостям покажут коллекцию мумий разных животных – кошек, крыс, ежа и других зверей. Кроме того, можно будет увидеть скелеты и останки зверей, в том числе мамонта. В 20:30 там проведут мастер-класс по изготовлению музейного анатомического препарата – конечности курицы.

– Мы проведем мини научно-популярные лекции, одна из которых мумификация животных. Расскажем об истории мумификаций и о том, как мы делаем мумий. Также будет лекция, на которой мы сообщим о том, какие-останки древних животных находят специалисты. Приходите, будет очень интересно, – рассказала Лия Ткаченко, доцент АГАУ.

Алтайский государственный краеведческий музей (ул. Ползунова, 39, 46, пр. Красноармейский, 28)

Основное здание краеведческого музея закрыли на реконструкцию, однако учреждение продолжают принимать гостей. 22 мая на проспекте Красноармейском, 28 откроется новая площадка. В частности, там проведут интерактивные программы и квесты как для детей и взрослых.

А в здании на улице Ползунова, 46 пройдет танцевальный флешмоб. Там же будет возможность что-нибудь изготовить в столярной мастерской. Также в здании на улице Ползунова,39 продолжают работать выставочные залы. Одна из изюминок - интерактивная зона и «Лаборатория юного палеонтолога». Стоимость билета в каждое из зданий – 50 рублей.

Кроме того, сотрудники музея проведут бесплатные пешеходные экскурсии «Вдоль по Конюшенному», «Пешком по Петропавловской» и «Городская миля».

«Ночь музеев» Фото: Олег УКЛАДОВ

ГМИЛИКА (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Льва Толстого, 2)

Для посетителей проведут традиционную музейную бродилку, а также устроят встречу с алтайскими поэтами и писателями. Студенты института культуры покажут в белом зале спектакль по сказкам Чуковского для детей. А артисты молодежного театра удивят художественным чтением Андерсена для взрослых. Также здесь презентуют обновленную экспозицию «Алтай в отечественном кино», проведут множество мастер-классов.

Подробную программу всех мероприятий можно найти в официальной группе «Ночь музеев. Алтайский край» в «ВКонтакте».

Сколько стоят билеты

Единого билета во все музеи не в этот раз нет. Большинство площадок будет работать бесплатно. Билет нужно будет покупать только для того, чтобы посетить 11 музеев.

Платный вход будет на следующие площадки:

– Алтайский государственный краеведческий музей

– Государственный художественный музей Алтайского края

– Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая,

– Музей «Город»,

– Художественная галерея «Турина гора»,

– Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека»,

– Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина

– Музей «Мир камня»

– Музей археологии и этнографии Алтая АГУ

– Музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги

– «Барнаульский планетарий»,

Предварительная продажа билетов открыта с 12 мая. Для взрослых и студентов он обойдется в 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей, а дошкольники смогут попасть внутрь бесплатно.

«Ночь музеев» Фото: Олег УКЛАДОВ

Организаторы отмечают, в крае продолжает действовать масочный режим. Посетителям также нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Работники музеев будут регулировать количество людей, которые посещают залы, чтобы избежать столпотворений.

В ночь акции в Барнауле продлят работу общественного транспорта.

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