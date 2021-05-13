Этап Кубка мира по гребле в Барнауле-2021: для электропоездов добавили новую остановку

Доехать до канала можно будет в период с 17 по 24 мая на электропоездах Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро стартует этап Кубка мира по гребле в Барнауле-2021. Соревнования пройдут на гребном канале. Чтобы жители и гости Алтайского края могли без проблем добраться до места, для пригородных поездов назначили новую остановку.

Как рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», доехать до канала можно будет в период с 17 по 24 мая на электропоездах, курсирующих ежедневно. Из-за назначения новой остановки время отправления и прибытия данных маршрутов незначительно изменится – не более чем на две минуты. Остальные поезда будут двигаться по расписанию.

На чем добраться до Гребного канала

– №6010 «Барнаул – Озерки»: отправление - 07:15, прибытие на остановку - 07:27;

– №6224 «Барнаул – Заринская» (каждый день кроме вторника и пятницы): отправление - 08:29, прибытие - 08:41;

– №6012 «Барнаул – Красный Боец»: отправление - 09:12, прибытие - 09:24;

– №6226 «Барнаул – Артышта-2»: отправление - 09:44, прибытие - 09:56;

– №6014 «Барнаул - Красный Боец»: отправление - 12:28, прибытие - 12:40;

– №6230 «Барнаул – Заринская»: отправление - 13:35, прибытие - 13:47;

– №6016 «Барнаул – Черепаново»: отправление - 15:04, прибытие - 15:16;

– №6774 «Барнаул – Камень-на-Оби»: отправление - 16:23, прибытие - 16:35;

– №6018 «Барнаул – Усть-Тальменская»: отправление - 17:27, прибытие - 17:39;

– №6232 «Барнаул – Заринская»: отправление - 18:12, прибытие – 18:24;

– №6020 «Барнаул - Красный Боец» (с понедельника по пятницу): отправление - 18:34, прибытие - 18:46;

– №6233 «Аламбай – Барнаул»: отправление - 03:16, прибытие - 06:54;

– №6773 «Камень-на-Оби – Барнаул»: отправление - 06:58, прибытие - 10:49;

– №6005 «Красный Боец – Барнаул»: отправление - 10:05, прибытие - 11:49;

– №6221 «Тягун – Барнаул»: отправление - 12:31, прибытие - 15:39;

– №6225 «Артышта-2 – Барнаул»: отправление - 15:20, прибытие - 19:27.

Цена вопроса

- Полный билет от станции Барнаул до остановки на Гребном канале - 20 рублей;

- Для школьников и студентов очного обучения (необходимо предъявить студенческий билет или справку из школы) - 10 рублей;

- Для детей от 5 до 7 лет – 5 рублей;

- Дети до 5 лет – бесплатно.

Напомним, зрители также смогут воспользоваться бесплатным проездом на автобусе до гребного канала во время проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Однако они должны иметь билеты на соревнования. Автобусы будут курсировать с 07:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно.

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Главное требование – иметь на руках билет на соревнования (подробнее)