Игрушки и цветы: барнаульцы почтили память жертв трагедии в Казани

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

12 мая в Татарстане объявлен день траура. В городах России соболезнуют родственникам погибших и скорбят вместе с Казанью. Россияне организовывают стихийные мемориалы в память о жертвах. Барнаульцы также присоединились к общероссийской акции памяти.

- Студенты вузов принесли свечи, цветы и мягкие игрушки к Мемориалу Славы. К ним присоединились другие жители города, - рассказали в администрации.

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях пользователи выкладывают слова поддержки с хэштегом #казаньмыстобой.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани произошла настоящая трагедия: 19-летний Ильназ Галявиев пришел с оружием и застрелил девять человек. После массового расстрела он пытался сбежать через окно, но был пойман сотрудниками патрульно-постовой службы.

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В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани Фото: Олег УКЛАДОВ