Две авиакомпании запускают прямые рейсы из Барнаула в Крым

Сейчас можно добраться до моря на перекладных Фото: Анна СЕМИНА

Сезон отпусков постепенно набирает обороты, и сибиряки активно раскупают билеты на Черноморское побережье – на сегодняшний день это, по большому счету, практически единственный курорт, куда россияне могут беспрепятственно попасть. Благо, что из Алтайского края запускают прямое авиасообщение.

Опыт предыдущих лет показал, что Республика Крым пользуется у жителей нашего региона большой популярностью. А спрос рождает предложение. Правда, в начале сезона, авиакомпаниям все же приходится вводить в расписание не прямые, а стыковочные рейсы, но с лета большинство все же будет ориентировано на прямое сообщение.

Так уже сейчас авиакомпания Nordwind отправляет жителей Алтайского края в Симферополь. Самолеты летают дважды в неделю: по вторникам и субботам. Вылет из Барнаула в 9.25. Правда, в данном случае, до моря все же придется добираться со стыковками в Санкт-Петербурге. Билет в одну сторону от 11 796 рублей за минимальный тариф (только ручная кладь до 10 кг). А вот уже с 5 июня будет налажено прямое авиасообщение. Там ценовая политика стартует от 15 тысяч рублей. И этот тариф уже включает в себя одно место багажа.

«Уральские авиалинии» пока также отправляют в Симферополь только стыковочными рейсами, но в их случае это позволяет пускать самолеты каждый день, так как стыковка производится в Москве и составляет всего один час. Приятный бонус – это цена – от 10 742 рублей стоимость билета в одну сторону. При этом по желанию можно выбрать и более долгую пересадку, что позволит без спешки прогуляться по Москве.

Прямые рейсы авиакомпания запустит в Симферополь с 1 июня. С этого дня стоимость билетов поднимется до 14 181 рубля в одну сторону. При этом не стоит забывать, что чем ближе дата вылета, тем высока вероятность поднятия стоимости перелета. Так что позаботиться о билетах стоит уже сейчас. По словам бывалых путешественников, субсидируемые тарифы, которые позволяют взять со скидкой перелет для молодежи до 23 лет, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также для инвалидов, сопровождающих их лиц и многодетных семей, уже закончились.

В сложившихся обстоятельствах билеты из соседнего Новосибирска все же несколько дешевле. Можно даже найти интересные варианты за 13-14 тысяч рублей по тарифу туда-обратно. Правда, при этом ваше путешествие будет безбагажным. Хотя многого на море и не надо. Стоимость прямых рейсов начинается от 18,5 тысяч (в обе стороны).

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