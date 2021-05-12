Сезон «фонтанов» в Барнауле: мощная струя воды забила из-под земли на Малахова

Порыв произошел в результате опрессовки. Скриншот видео в barnaul.insta

Сегодня, 12 мая, в результате опрессовки на тепловых сетях произошел порыв трубопровода: фонтан высотой в несколько метров начал бить из-под земли возле городской больницы №12.

- В Барнауле никогда такого не было, и вот опять, на Малахова возле больницы Шинного завода бьет огромный фонтан, - пишут очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали в Сибирской генерирующей компании, в ходе гидравлических испытаний на прочность и плотность был поврежден трубопровод диаметром 500 мм на магистральной теплосети М-31. Её ввели в эксплуатацию еще в 1997 году.

- Повреждение обнаружили в 13:43 часов, в 13:55 часов подача воды в трубопроводе была перекрыта. Сейчас аварийная бригада откачивает воду, которая вышла на поверхность, а после начнут ремонтные работы, - отметили в СГК.

Несмотря на то, что вода вылилась прямо на проезжую часть, её температура не опасна - не больше 40 градусов. Барнаульцы в комментариях смеются, что в городе открылся сезон фонтанов.

- Бесплатная автомойка, - пишет пользователь под ником wad_bach.

- Это праздничный фонтан в честь дня рождения губернатора, - шутит nikolayraznatovsky.

Напомним, в этом году СГК раньше начали отключать воду для проведения испытаний и ремонтов теплосетей. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды можно в нашем материале.

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