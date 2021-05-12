Алтайский край накроют дожди и грозы

Погода в Алтайском крае с 12 по 15 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в отдельных районах Алтайского края пройдут дожди. После этого на смену им придет жара, воздух прогреется до +27 градусов. О причина такой погоды «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

13 и 14 мая в связи с прохождением атмосферных фронтов северного циклона в регионе пройдут кратковременные дожди небольшой и умеренной интенсивности, местами с грозами. Осадки будут наиболее характерны для восточных и южных районов Алтайского края и быстро закончатся.

– Погода изменится уже 15 мая. В субботу регион будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадки не прогнозируются. Кроме того, станет теплее: днем в крае воздух прогреется до +22…+27 градусов, – сказала синоптик.

По ее словам, уже на следующий день, 16 мая, вновь возможен кратковременный дождь. Осадки также могут пройти и в понедельник, 17 мая.

Напомним, с 12 по 14 мая на большей части Алтайского края сохранится высокая (4 класс горимости),а местами и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 12 по 15 мая:

Среда, 12 мая

Днем в Алтайском крае ожидается +19...+24 градуса. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем в Барнауле будет +20...+22 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Четверг, 13 мая

Ночью в регионе будет +5...+10 градусов. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +17...+22 градуса. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +19...+21 градус. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

Пятница, 14 мая

Ночью в регионе будет +4...+9 градусов. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +16...+21 градус. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +6...+8 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +17...+19 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Суббота, 15 мая

Ночью в регионе будет +4...+9 градусов, местами заморозки 0...-2 градуса. Местами в предгорьях кратковременные дожди. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +22...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.

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