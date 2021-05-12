В алтайском селе на пожаре погиб 9-летний мальчик и его старший брат

Пожар в селе Красный Алтай Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

СК возбудил уголовное дело после смерти 9-летнего мальчика и еще двух человек. ЧП произошло 12 мая в селе Красный Алтай Родинского района, сообщает ведомство.

- Ночью в жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района произошел пожар, в котором погибли трое человек: 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и 9-летний мальчик, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, в пристройке к дому, в котором находились 6 человек, начался пожар. Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, два его сына и родственница остались внутри и погибли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как рассказали в краевом МЧС, пожар заметили слишком поздно, не позвонили сразу в МЧС. Когда спасатели приехали, крыша уже горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли.