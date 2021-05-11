В Барнаул приехали первые участники этапа Кубка мира по гребле

Этап Кубка мира в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая. Фото: Анна СЕМИНА

Вчера, 10 мая, в Барнаул приехали первые участники второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 23 мая. В местную гостиницу заселились уже три спортсмена из Эквадора. Об этом 11 мая рассказал на пресс-конференции министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Всего в соревнованиях примут участие 444 спортсмена из 57 стран. Предполагается, что за четыре дня соревнования посетят около 20 тысяч болельщиков.

– Для нас это амбициозно, потому что это первые официальные международные соревнования в Алтайском крае. Мы их проводим самостоятельно, без поддержки федералов. Хотелось бы с первого раза взять нормальную планку и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, – отметил Алексей Перфильев.

Купить билеты на соревнования можно на сайте Kassy.Ru. Естественно, не все желающие смогут присутствовать на Кубке очно, поэтому будет организована прямая онлайн-трансляция с соревнований.

Ранее сообщалось, что в дни проведения Кубка ежедневно с 07:30 до 20:00 до гребного канала и обратно будут ходить бесплатные автобусы. Для поездки необходимо лишь предъявить билет. В день запланировано по 68 рейсов.

Готовность края к проведению соревнованию министр спорта оценивает позитивно.

– Канал вырыли, водой наполнили, лодки купили, – говорит Перфильев <…> Не волнуйтесь, все хорошо. Волнение у нас только одно: как мы будем жить после гребли – будет ведь скучно!

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