«Эстафетой поколений» почтили память героев Отечественной войны алтайские биатлонисты

Фото Дарьи Тяжиной

7 мая на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва состоялись соревнования по летнему биатлону, посвященные Дню Великой Победы. За несколько лет проведения эстафеты число команд выросло 7 до 15 команд. К барнаульским биатлонистам присоединились спортсмены из Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай и даже Камчатки.

В эстафетной гонке состязаются спортсмены от 10 до 70 лет. В каждой команде были, как именитые в прошлом чемпионы международных соревнований, так и те, кто только вышел на старт спортивной карьеры.

Фото Дарьи Тяжиной

Как отметил организатор эстафеты, исполнительный директор компании «Гудвилл» Геннадий Ильичев, «Эстафета поколений» - это дань памяти героям отвоевавшим Победу. В этих состязаниях традиционно нет победителей и проигравших. Их цель – в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Александр Локтев, директор по стратегическому развитию и управлению «Барнаульского пивоваренного завода», пожелал удачи всем начинающим спортсменам, которые в этот день состязались наравне с именитыми в прошлом биатлонистами. Хотя в этой эстафете у него есть свой фаворит – его отец Сергей Локтев, посвятивший много лет биатлону.

«Я сам занимаюсь боевым единоборством, но и этот вид спорта мне очень нравится. У нас много общего. Это и сила воли, и выносливость», - отметил Александр Локтев.

Фото Дарьи Тяжиной

Сергей Локтев перед стартом признался, что считает основным конкурентом бийскую команду, представленную компанией «Гудвилл». Это было проверено в прошлом году, когда барнаульцы буквально вырвали победу с отрывом в несколько очков.

Юные спортсмены признаются, что для них участие в этих гонках не менее интересно и важно, как, например, во всероссийских или даже международных турнирах. Ведь это не только возможность проверить свою силу и выносливость перед началом сезона, но и пообщаться с легендами алтайского биатлона.

Фото Дарьи Тяжиной

Как и в прошлом году, победителем эстафеты стала барнаульская команда «Алтай-1», которая вновь с небольшим отрывом обогнала бийчан. В ее составе были Екатерина Лыжина, Платон Егоров, Павел Волков, Сергей Локтев и Иван Лыжин.

Кроме кубков и грамот победители и все начинающие спортсмены получили подарки от спонсоров состязаний, а биатлонисты, показавшие высокие результаты в прошлом сезоне - именные стипендии. В их числе Павел Волков, Леонид Кульгуськин, Валерия Дмитриева, Екатерина Кобылина, Андрей Панкратов.

Анна Камалова.