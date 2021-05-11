Как добраться из Барнаула в аэропорт Толмачево

Барнаульцам нередко приходится отправляться в новосибирский аэропорт, чтобы путешествовать по России и за границу. Фото: Анна СЕМИНА

С 15 мая запустят дополнительный автобус из Барнаула в Толмачево. Он станет уже пятым ежедневным рейсом, ведь барнаульцам нередко приходится отправляться в новосибирский аэропорт, чтобы путешествовать по России и за границу. Как еще можно добраться до Толмачево из краевой столицы – в материале «Комсомольской правды».

На автобусе

Ежедневно с барнаульского вокзала в Толмачево отправляются четыре автобуса:

– 01.00 (Барнаул) – 05.30 (Толмачево);

– 03.40 (Барнаул) – 08.50 (Толмачево);

– 13.15 (Барнаул) – 17.45 (Толмачево);

– 21.20 (Барнаул) – 02.20 (Толмачево).

Теперь к ним с 15 мая добавится еще один рейс. Из Барнаула он будет отправляться в 4.30, а прибывать в 9 часов утра.

Стоимость билетов – от 750 до 900 рублей.

На трансфере

Плюс трансфера по сравнению с междугородними автобусами в том, что можно выбрать более удобное время отправления – компании предлагают большее количество рейсов. К тому же за дополнительную стоимость пассажира заберут прямо из дома, так что не придется тащить до места сбора тяжелые чемоданы.

Стоимость билетов – от 750 до 1200 рублей.

На попутках

Добраться до Толмачево можно и с попутчиками. Это вариант для тех, кому передвигаться на легковом автомобиле будет комфортнее, чем на автобусе. К тому же, если не останавливаться, то время в пути может сократиться до трех часов, а стоимость поездки выйдет дешевле. На сервисе BlaBlaCar автомобилисты практически каждый день выкладывают свои предложения.

Стоимость поездки – от 400 рублей.

На самолете

Всего за 45 минут добраться из Барнаула в Толмачево можно на самолете. Прямые рейсы осуществляют компанией S7 три раза в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям. Из барнаульского аэропорта самолет вылетает в 19.45, в Толмачево приземляется в 20.30 часов.

Стоимость билетов – от 1195 рублей.

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