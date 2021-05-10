Фото салюта на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года: залпы прогремели во всех районах

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День Победы 9 мая 2021 года все-таки состоялся. До последнего момента его не собирались проводить из-за сложной обстановки в связи с коронавирусом. Однако накануне праздника мэрия объявила, что праздничному фейерверку все же быть.

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

- В Барнауле в настоящее время сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. С учетом этого, а также значимости праздника и многочисленных обращений барнаульцев, принято решение о проведении 9 мая праздничных фейерверков, - сообщила администрация города.

Посмотреть салют можно было во всех районах города – на пяти площадках, но по традиции самые яркие залпы были на площади Сахарова.

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, из-за того, что решение проводить салюты приняли в последний момент, многие районы на тот момент уже расторгли контракты на поставку пиротехники. Однако, судя по всему, их оперативно восстановили, и небо Барнаула ровно в 22.00 9 мая окрасилось в яркие цвета в честь 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, днем в Барнауле 9 мая на площади Советов прошел торжественный парад в честь Великой Победы. В нем приняли участие кадеты, военные и силовики барнаульского гарнизона. Посмотреть фоторепортаж с парада можно здесь.

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ