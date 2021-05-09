В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 9 мая на площади Советов состоялся торжественный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие кадеты, военные и силовики барнаульского гарнизона. Об этом сообщает мэрия.

- День Победы – это великий праздник, поистине всенародный, бесконечно дорогой и любимый! В каждом жителей нашей страны он рождает особые чувства. Это гордость за отцов, дедов и прадедов, которые защитили родные рубежи», - подчеркнул он. Глава региона также отметил, что жители Алтайского края участвовали во всех крупных сражения Великой Отечественной войны, работали на эвакуированных заводах, выпускали боеприпасы и двигатели для танков, снабжали фронт продовольствием, - обратился к горожанам губернатор Виктор Томенко.

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

По площади промаршировали воспитанники Всероссийского детско-юношеского движения ЮНАРМИЯ, кадеты Барнаульского кадетского корпуса, ученики классов правоохранительной направленности барнаульской школы № 53, кадетского корпуса «Спасатель» барнаульской школы № 52, сводные парадные расчеты Космических войск ,входящих в состав Воздушно-Космических сил России, офицеры ГУ МЧС России по Алтайскому краю, УФССП России по Алтайскому краю, УФСИН России по Алтайскому краю, курсанты военного учебного центра при АлтГТУ, офицеры и курсанты Барнаульского юридического института МВД Российской Федерации приняли участие в торжественном построении войск Барнаульского гарнизона.

Завершил парад Военный оркестр Барнаульского гарнизона под управление военного дирижера Юрия Липича. Не обошлось и без традиционного заезда ретро техники.

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел Парад Победы Фото: Олег УКЛАДОВ