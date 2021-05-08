Многодетная мать и художница из Барнаула могут стать кандидатами от партии «Новые люди»

Фото предоставлено партией «Новые люди».

В эти дни в Москве собрались более 40 человек со всей страны. Здесь они проходят тренинги с лучшими столичными медиаменеджерами и политтехнологами. Новые люди подчёркивают, что хотят подготовить кандидатов, хорошо знакомых с проблемами регионов. В этот список попали две жительницы Барнаула: многодетная мать Елена Казакулова и художник Ольга Горина.

«Одна из сфер, которой требуется серьезное обновление, — это медицина. Наверное, каждый, кто хоть раз обращался в поликлинику, с этим согласится. Я сама работала медсестрой и прекрасно знаю все подводные камни российского здравоохранения. Плюс мне очень близка позиция партии «Новые люди», которая состоит в том, что состоянием здоровья необходимо озаботиться до того, как оно испортилось. Правильное питание в магазинах у дома, площадки для занятий спортом в ближайшем дворе — всё это должно стать нормой», — подчёркивает многодетная мама Елена Казакулова.

Елена Казакулова / Фото предоставлено партией «Новые люди».

Отсутствие большого политического опыта воспринимается не как минус, а как плюс: действующие политики, мягко говоря, не всегда справляются со своими обязанностями.

«Почему Новые люди? Потому что они, как и я, устали смотреть на отсутствие позитивных изменений в нашей жизни, — говорит Ольга Горина. — Мы хотим обновления власти, удобной и комфортной жизни в Алтайском крае, и то, чего всем нам так не хватает — уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, в этой партии важны именно люди. Те, кто никогда не ходил на выборы. Те, кто не доверяет никаким партиям или разочаровался в их деятельности. Пришло время, чтобы именно эти люди получили свой голос во власти».

Ольга Горина / Фото предоставлено партией «Новые люди».

Опора на региональных активистов, по мнению политологов, закрепит позиции партии «Новые люди» за пределами Москвы.

«Видно, что Новые люди делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда Новые люди взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что Новые люди становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон», — считает политолог Валентин Бианки.

Новые люди отмечают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут в первую очередь тех, кто уже проявил себя в общественной работе.

«Нас будут представлять свободные люди из регионов России. Они хотят реальных перемен в стране. С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну», — говорит заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

Текст: Станислав Романов.