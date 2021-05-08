Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадки

Залпы дадут в пяти районах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле салют на День Победы 9 мая 2021 года все-таки состоится, ранее его не хотели проводить из-за угрозы распространения коронавируса. Однако заболеваемость снизилась, поэтому мероприятие разрешили. Об этом сообщает мэрия.

- В Барнауле в настоящее время сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. С учетом этого, а также значимости праздника и многочисленных обращений барнаульцев, принято решение о проведении 9 мая праздничных фейерверков, - пишет администрация.

Где посмотреть

Чтобы не было большого скопления людей, салюты проведут на пяти площадках.

В Центральном районе фейерверк запустят по адресу ул.Чайковского, 21.

В Железнодорожном – на площади Сахарова.

В Октябрьском – на улице Титова, 9.

В Ленинском – местом проведения фейерверка станет парк «Арлекино».

В Индустриальном – парк «Лесная сказка».

В какое время начало

Салюты запустят в 22.00. В это время уже темно, солнце садится часом раньше, поэтому проблем с тем, чтобы увидеть залпы во всей красе — не будет.

Лучшие площадки

Решение проводить салюты приняли в последний момент, поэтому многие районы уже расторгли контракты на поставку пиротехники, но как сообщили в комитете по культуре города, это не проблема — их можно оперативно возобновить.

- В этом году в районах не будет большой программы, будет звучать музыка, но без особых мероприятий и масштабного сюжета. Салюты пустим, отдавая дань традициям, - рассказал председатель комитета Валерий Паршков.

Где будет лучшая площадка для обзора, у кого больше залпов — пока неизвестно. Между районами есть негласное соревнование, так что, горожан еще ждут сюрпризы.

Что касается мероприятий, то в этом году, на площадях пройдут лишь концерты. Например, на площади Сахарова будут выступать коллективы филармонии, МВД и другие. Это продлится до 19 часов, потом перерыв и в 22.00 — салют.

- В парке "Арлекино" у нас сегодня открывается выставка бронетанковой техники. Один из них воевал в Афганистане, выставка будет работать 3 дня, - рассказал Валерий Геннадьевич.

При посещении праздничных площадок барнаульцев просят использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.