Салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадки

Залпы дадут в пяти районах
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле салют на День Победы 9 мая 2021 года все-таки состоится, ранее его не хотели проводить из-за угрозы распространения коронавируса. Однако заболеваемость снизилась, поэтому мероприятие разрешили. Об этом сообщает мэрия.
- В Барнауле в настоящее время сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. С учетом этого, а также значимости праздника и многочисленных обращений барнаульцев, принято решение о проведении 9 мая праздничных фейерверков, - пишет администрация.
Где посмотреть
Чтобы не было большого скопления людей, салюты проведут на пяти площадках.
В Центральном районе фейерверк запустят по адресу ул.Чайковского, 21.
В Железнодорожном – на площади Сахарова.
В Октябрьском – на улице Титова, 9.
В Ленинском – местом проведения фейерверка станет парк «Арлекино».
В Индустриальном – парк «Лесная сказка».
В какое время начало
Салюты запустят в 22.00. В это время уже темно, солнце садится часом раньше, поэтому проблем с тем, чтобы увидеть залпы во всей красе — не будет.
Лучшие площадки
Решение проводить салюты приняли в последний момент, поэтому многие районы уже расторгли контракты на поставку пиротехники, но как сообщили в комитете по культуре города, это не проблема — их можно оперативно возобновить.
- В этом году в районах не будет большой программы, будет звучать музыка, но без особых мероприятий и масштабного сюжета. Салюты пустим, отдавая дань традициям, - рассказал председатель комитета Валерий Паршков.
Где будет лучшая площадка для обзора, у кого больше залпов — пока неизвестно. Между районами есть негласное соревнование, так что, горожан еще ждут сюрпризы.
Что касается мероприятий, то в этом году, на площадях пройдут лишь концерты. Например, на площади Сахарова будут выступать коллективы филармонии, МВД и другие. Это продлится до 19 часов, потом перерыв и в 22.00 — салют.
- В парке "Арлекино" у нас сегодня открывается выставка бронетанковой техники. Один из них воевал в Афганистане, выставка будет работать 3 дня, - рассказал Валерий Геннадьевич.
При посещении праздничных площадок барнаульцев просят использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.