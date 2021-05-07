Жители Октябрьского района Барнаула жалуются на кучи сваленных деревьев

Вывозить их не торопятся Фото: Анна Перевощикова

Поток в Барнауле завален деревьями: некоторые, по всей видимости, спилили в рамках благоустройства, а другие повалило ветром. Однако вывозить их не торопятся. Об этом «Комсомолке» рассказали жители Октябрьского района города.

Вывозить их не торопятся Фото: Анна Перевощикова

- Одно дерево повалило ветром в апреле, так оно неделю лежало на проезжей части. Потом, видимо, сами жители домов вышли и убрали ближе к обочине, но частично оно все равно загораживает проезд. Весь район в стволах и ветках, ужас просто, - жалуется жительница дома по улице Чеглецова Галина.

Вывозить их не торопятся Фото: Анна Перевощикова

Возле двухэтажек №189, 191 и 193 по проспекту Ленина тоже уже не одну неделю валяются кучи деревьев. Корреспонденту «Комсомолки» удалось заснять мусор, лежащий возле тротуаров. По всей видимости, никого не смущает, что сейчас пожароопасный сезон, и весь этот сухостой может стать причиной пожара.

Вывозить их не торопятся Фото: Анна Перевощикова

В пресс-службе мэрии пояснили, что если деревья свалены на придомовой территории, то отвечать за вывоз мусора должна управляющая компания.

Вывозить их не торопятся Фото: Анна Перевощикова

- Данный вопрос прорабатывают с управляющими компаниями домов, так как территории придомовые. За два дня обещают вывезти, - добавили в администрации Октябрьского района краевой столицы.