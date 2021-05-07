Школьница из Барнаула попалась с крупной партией мефедрона

Их задержали сотрудники ППС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 2 мая задержали 16-летнюю школьницу с крупной партией мефедрона. Они с бойфрендом собирались делать закладки. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual crimes Barnaul».

- Организатором криминального дуэта выступила десятиклассница, которая сначала в одиночку раскидывала по городу китайскую прелесть, а потом подтянула к «бизнесу» и своего парнягу в качестве партнёра, - пишет автор канала.

Когда предприимчивую девушку задержали, она во всем призналась и рассказала, что ей прислали ссылку на телеграм с предложением о работе в интернет-магазине курьером по распространению наркотиков, она согласилась. Буквально через несколько дней ей стал помогать ее 18-летний бойфренд.

- Они вместе поднимали оптовые закладкиу, фасовали и делали единичные закладки. Девушка вводила координаты места, где лежит закладка, фотографировала, а товарищ прятал свертки с наркотиками, - рассказал «КП-Барнаул» автор телеграм-канала.

Их взяли, когда они пришли в гаражи на Юрина за очередной оптовой партией весом 29 грамм – это особо крупный размер.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Школьницу отправили под домашний арест, ее подельник арестован.