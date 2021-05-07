Родительский день-2021: как будет ходить транспорт до мест захоронений в Барнауле

11 мая в Барнауле во всех храмах пройдут особые службы Фото: Олег УКЛАДОВ

11 мая в Барнауле во всех храмах пройдут особые службы в честь Радоницы.

- Радоница - это Пасха для усопших, - говорит священник Александр Микушин. В этот день вспоминают ушедших в иной мир близких людей.

По мнению Микушина, сходить в храм в Родительский день для православных даже важнее, чем съездить на кладбища.

- Это очень важно для душ, как живых, так и мертвых, - считает священник.

К местам захоронений, как показывают наблюдения, в Родительский день с утра поедут сотни автомобилей. Горожане едут на кладбища, чтобы навести порядок на могилках усопших, помянуть их.

- Я категорически против трапез на могилках, тем более со спиртным, - говорит священник Микушин.

Тем не менее, традиции поминания сильны, многие приезжают с продуктами и с горячительным, поэтому на кладбищах будет дежурить полиция. Кроме того будет организована раздача инвентаря и земли.

- Все будет, как и в прошлые годы. Выдача инвентаря и земли во вторник, 11 мая, будет проходить в штатном режиме, – обещают в МУП «Специализированная похоронная служба». Всем желающим также будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора.

Из-за угрозы возгораний на кладбищах будут дежурить поливальные машины.

А вот бесплатного проезда до мест захоронений в этом году, как и в прошлом не будет. В мэрии его снова отменили.

- Из-за пандемии бесплатный проезд снова отменен, чтобы избежать столпотворений на остановках, - объяснили в пресс-службе городской администрации. – Автобусные и трамвайные маршруты до кладбищ будут организованы, как и в прошлый год. 11 мая на родительский день, маршруты общественного транспорта будут обслуживаться в соответствии с будничным расписанием, без изменения интервалов движения и количества подвижных единиц.

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