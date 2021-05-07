Алексей Смертин рассказал об изнасиловании бабуином

Алексей Смертин - гость студии «Сычев подкаст и Казанский»

У алтайского футболиста Алексея Смертина насыщенная разными событиями биография, но некоторые эпизоды он до сих пор вспоминает с содроганием. Так во время записи очередного выпуска на YouTube-канале «Сычев подкаст и Казанский» он рассказал о встрече с бабуином.

- Когда ко мне в ЮАР в номер гостиницы на шестом этаже залез бабуин, я запомнил каждый свой шаг. На сетчатке глаза у меня отпечаталось, как он ел M&M's, чипсы. Так получилось, что ко мне залезли два подростка, самка и самец. Такого животного дикого страха как тогда, я не испытывал никогда. Мне кажется, я лавировал между жизнью и смертью, - вспоминает Смертин. – Дело было ранним утром. Помню, сначала забрались два подростка и начали бегать по комнате. Потом забралась самка, достала из холодильника, все, что ей хотелось. А я в этот момент лежал под одеялом и не шевелился. Когда они почувствовали, что идет «хозяин» (самец), они сразу сбежали. Он залез в номер, походил недовольный между разбросанными бутылками и упаковками от шоколадок, развернулся и ушел. Я сразу же закрыл окно.

В последствии Алексею при выезде из гостиницы пришлось заплатить за опустошенный бар около 60 долларов. Вот такой «банкет» устроили его гости. Но на этом приключения россиянина в ЮАР не закончились. Тем же днем, после пробежки Смертин вернулся к себе и решил принять ванну, налил воду, разделся догола и в этот момент опять вернулся бабуин-самец. В комнате экс-футболист задержался только потому что на телефон пришло поздравление с 23 февраля.

- Если бы не это, не знаю вообще встретились бы мы с ним или нет. И вот стою я и периферическим зрением чувствую, что кто-то залезает в окно. Аккуратненько раздвигаются шторки и залезает бабуин. Почему-то мне кажется, что это бы он же. Просто захотел восстановить статус-кво. И представляете, немая сцена: номер гостиницы, я голый, напротив бабуин, он идет на меня. Между нами уже метра два и я думаю: «Ну все, трындец! Или изнасилует или загрызет». Но думаю, лучше первое: он не говорит, а я никому не расскажу, - теперь уже со смехом вспоминает Смертин. – Ну, а на самом деле в тот момент я думал, как бы спастись. Я уже начал продумывать пути отхода и просто сделал шаг навстречу, потому что показалось, что если резко запрыгнуть на кровать, то это его разозлит. Надо было действовать плавно, поэтому я подошел и свернул влево, как бы уступая ему путь к холодильнику. А я в этот момент сел и прикрылся, потому что помимо страха было еще и чувство стыда и я как на поле, стоя в стенке, прикрылся.

Алексей Смертин - гость студии «Сычев подкаст и Казанский»

В итоге непрошенный гость взял банку чипсов и не спеша ретировался. Алексей тут же за ним задвинул окна, чтобы уж точно больше никто не забрался. И как раз вовремя, потому что следом подскочили те два утренних подростка. Пока один подбирал с карниза остатки чипсов, второй в наглую пытался раздвинуть окна, но они, к счастью, уже были заперты.

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