Специалисты АО «Алтайкрайэнерго» сдали кровь в преддверии Дня Победы

Многие специалисты компании сдавали кровь впервые. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты АО «Алтайкрайэнерго» приняли участие в донорской акции, посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

Цель акции – напомнить о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и огромном вкладе доноров, чей гражданский подвиг позволил приблизить Победу: за военные годы 5,5 млн человек сдали более 1,7 млн литров крови.

Перед сдачей крови сотрудники компании прошли необходимый предварительный осмотр и заполнили специальную анкету о самочувствии и состоянии здоровья.

Многие специалисты компании сегодня стали донорами впервые, но сразу успели прочувствовать важность события.

– В годы войны сотни наших земляков сдавали кровь в помощь фронту. И в это время, когда мы празднуем 76-летие Победы в Великой Отечественной войне, вспомнить этот подвиг просто необходимо. Ведь когда мы делимся кровью с другими, мы точно спасаем чьи-то жизни. Сейчас, когда наша страна преодолевает период пандемии, тема донорства выходит на новый уровень. Многим людям сегодня нужна наша здоровая кровь, - делится главный специалист управления сбыта электрической энергии АО «Алтайкрайэнерго» Лилия Циттель.

Сдача крови. Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди сотрудников компании есть и те, кто был донором неоднократно. Например, специалист управления сбыта электрической энергии АО «Алтайкрайэнерго» Ульяна Гаврова, которая сдала кровь более 40 раз и уже заслужила звание «Почетный донор». Она рассказала:

– Для меня Донорство – это «тихий подвиг» во имя других. Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели – донорам. Отдавая свою кровь, ты не просто даришь ее другому человеку, ты даешь возможность кому-то больше раз улыбнуться, а кому-то и вовсе спасаешь жизнь. Если вы давно думаете, как кому-нибудь помочь, какой хороший поступок совершить, что можно сделать, чтобы улучшить мир – начните с себя. Сходите и сдайте кровь или плазму. Без преувеличений вы спасете чью-то жизнь. Самое время для добрых дел. Ну, а у меня сегодня 41-я сдача крови.

Сдача крови. Фото: Олег УКЛАДОВ

Корпоративное донорство становится доброй традицией компании. В прошлый раз подобная акция состоялась 20 апреля, а следующая групповая донация состоится 14 июня и будет приурочена ко Всемирному дню донора крови.