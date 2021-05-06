«Идешь на работу с ощущением чуда. И поешь».

Мария Евтеева. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Актриса Алтайского государственного музыкального театра Мария Евтеева стала обладательницей престижной премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль в мюзикле «Капитанская дочка». В интервью «КП» Мария рассказала о том, как пришла к этой победе и о том, что счастье неслучайно.

Маска, которую получила Мария, сделана из керамической позолоты с вкраплением драгоценных камней - 47 фианитов и одного рубин. Также у нее на платье сверкает маленький значок из золота, с небольшими бриллиантами и рубином.

- Пока смотрю и поверить не могу, что это мое, - улыбается Мария.

- Слышала, что до этого победоносного выступления у вас полгода болело колено. Чувствовалось ли это на московской сцене?

- Все в итоге было хорошо, и знаете, это даже добавило концентрации, не было волнения излишнего. Вчера обсуждали с коллегами эту тему, говорили о том, что все в жизни не случайно. И этот порыв связок на танцах... У меня ведь очень большая загруженность была в театре. Наверное, если бы не пауза, я так бы не смогла эмоционально подготовиться к «Маске». Нужно было замедлиться.

- Получается, важно в жизни замедляться?

- Да, возможно, это был урок мне дан, чтобы не распыляться на все подряд. Потому что я везде во всем хочу быть лучшей, сделать все качественно.

- Перфекционистка?

- Однозначно, я всегда к себе требовательна, но тут, когда посмотрела запись с Москвы, могу сказать, что я довольна своей работой.

Мария Евтеева получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль в мюзикле «Капитанская дочка». Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Ваша коллега Виктория Гальцева рассказывала, что когда готовится к премьере нового спектакля, в голове, не прекращаясь ни на минуту, прокручиваются новые арии - и днём, и ночью! Как у вас шла работа над образом?

- Вживалась достаточно легко, потому что музыка волшебная, она меня вдохновляла. Мелодии играли во мне, прорастали. Были важны моменты тишины. Творчество требует концентрации внутренней. Важно понять что я сейчас несу зрителям, как выразить своего персонажа. Провертеть в голове прочувствовать, а потом еще понять, как лучше это выразить для зрителей какими средствами. Как будто ты варишь суп, добавляя ингредиенты. И для этого необходима тишина, чтобы все в голове улеглось.

- Вы похожи на свою героиню, пушкинскую капитанскую дочку Машу Миронову?

- Я думаю, похожа. Во-первых, она честная, во-вторых, смелая. Многие говорят, что Маша, как будто не из своего времени. Там барышни были кисейные. А Маша - она военной закалки, капитаном воспитана, она девушка с характером. Я характером в папу. В детстве даже хотела стать директором, как он.

- В эйфориии после объявления о премии, вы в восторге крикнули: «Мечты сбываются!». Что нужно делать, чтобы они сбывались?

- Во-первых, верить в себя. Проговаривать мечты и цели и главное, с каждым спектаклем становиться лучше, думать о том, что впереди. У меня, кстати, восемь тетрадок для планов и мечтаний. Я всегда записываю, о чем мечтаю.

- В столицу планируете переезжать?

- Нет, мне очень нравится мой театр, он дает возможность реализоваться и эта победа не только моя, всего нашего коллектива. Очень важно работать по призванию. Я иду на работу и пою, и ощущение приближающегося чуда. Как будто Бог за руку ведет. И так каждый день происходит. Я пять лет уже в театре, конечно, были кризисы внутренние творческие, но это все преодолевается с любовью, потому что я чувствую себя на своем месте.

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