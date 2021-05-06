Погода на 9 мая 2021 года в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, какой будет погода на 9 мая 2021 года в Алтайском крае. Жителей и гостей региона ждет по-летнему теплый и солнечный день, преимущественно без осадков. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

9 мая Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, поэтому в регионе прогнозируют спокойную и малооблачную погоду. Ночью температура воздуха составит +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Днем будет еще теплее: +17...+22 градуса, местами по югу до +28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью 9 мая ожидается +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Днем в краевой столице будет +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Синоптик добавила, что с 10 по 14 мая с прохождением атмосферных фронтов южных циклонов в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. В южных и предгорных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается от +2 до +8 градусов. Днем в основном будет +14…+21 градус.

Отметим, что в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. До 11 мая на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). С 7 по 11 мая местами в западных районах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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