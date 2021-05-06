Как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 в Барнауле: новые схемы движения

Ограничения будут действовать 7 и 9 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

7 и 9 мая в Барнауле ограничат движение на нескольких дорожных участках. Это связано с подготовкой и проведением мероприятию ко Дню Победы. В пресс-службе городской администрации рассказали, как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 в Барнауле.

7 мая с 18:30 до 21:00 будут действовать следующие изменения в движении транспорта:

- Автобусы и маршрутки №1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70, 144, 110: …проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Социалистический – улица Димитрова – проспект Ленина, дальше по маршрутам. В обратном направлении маршруты будут двигаться по обычным схемам;

- Автобусы и маршрутки №19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп: …проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршрутам. В обратном направлении без изменений;

- Троллейбусы №1 и №7: …проспект Ленина – проспект Строителей – «остановка площадь Победы». На обратном пути: …«остановка площадь Победы» – проспект Строителей – проспект Ленина, дальше – по маршрутам.

9 мая общественный транспорт будет двигаться по таким схемам:

- Автобусы и маршрутки №1, 10, 24, 25: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова, далее по маршруту. В обратном направлении: …проспект Ленина – разворот на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

- Автобусы и маршрутки №29, 35, 53, 144: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Гоголя – проспект Ленина, дальше – по обычной схеме. В обратном направлении: …проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

- Троллейбусы №1 и 7: …проспект Ленина – проспект Строителей – «остановка площадь Победы». В обратном направлении: «остановка площадь Победы» – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по старым схемам;

- Маршрутка №41: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская и по маршруту. На обратном пути: …улица Партизанская – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина и по маршруту;

- Маршрутка №6: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Анатолия – «остановка «Элеватор». На обратном пути: «остановка «Элеватор» – улица Анатолия – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина и по маршруту;

- Автобусы и маршрутка №109, 109оп, 33: …проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Аванесова и по маршрутам. В обратном направлении: …улица Аванесова – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, потом по маршрутам;

- Маршрутка №78: …проспект Комсомольский – улица Гоголя, далее – по маршруту. В обратном направлении: …проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Комсомольский, далее – по маршруту;

- Автобусы №19, 20: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – «остановка площадь Спартака. На обратном пути: «остановка площадь Спартака» – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршрутам;

- Автобус №55: …«остановка площадь Победы» – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршруту. Обратно: …улица Аванесова – проспект Красноармейский – «остановка площадь Победы»;

- Автобус и маршрутка №110, 27: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – «остановка площадь Спартака-2». На обратном пути: «остановка площадь Спартака-2» – проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей и по маршруту;

- Маршрутка №70: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Гоголя и по маршруту. На обратном пути: …улица Гоголя – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, затем по обычной схеме.

- Автобус №104ю: …улица Центральная – проспект Дзержинского – улица Белинского, далее – по маршруту. В обратном направлении: … улица Белинского – проспект Дзержинского – улица Центральная, затем – по маршруту.

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