Из-за ограничений изменится движение общественного транспорта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэрия Барнаула анонсировала ограничение движения транспорта на нескольких дорожных участках. Рассказываем, где планируется перекрытие дорог на 9 мая 2021 в Барнауле: список, схема перекрытия во время Парада Победы.

- В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, в Барнауле будет перекрыто движение всех видов транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети, - отметили в мэрии.

Ограничения начнутся еще 7 мая. Так, с 18:30 до 21:00 будет ограничен проезд по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

9 мая для движения закроют еще несколько участков:

- с 08:00 до 12:00 - четная и нечетная стороны проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Чкалова;

- с 13:00 до 16:00 – четная и нечетная стороны проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя;

- с 08:30 до 13:00 – проспект Социалистический от проспекта Строителей до улицы Молодежная;

- с 08:00 до 09:30 – улица Чкалова от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина;

- с 08:30 до 20:00 – проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина;

- с 11:00 до 15:00 – площадь в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21).

Жителям и гостям города стоит учесть, что из-за ограничений изменится движение общественного транспорта. Обо всех изменениях пишем в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий на майские праздники с 5 по 9 мая в Барнауле

Стала известна программа мероприятий на майские праздники с 5 по 9 мая в Барнауле (подробнее)