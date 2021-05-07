Работает в аэропорту, выпустила свой шампунь: как живет сейчас известная русская Рапунцель

Дарья с 2003 года отращивает волосы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дарья Губанова из Барнаула с 2003 года отращивает волосы. Сейчас они уже почти достают до пола, но Дарья и не планирует их отрезать. Как сейчас живет русская Рапунцель – в материале «Комсомолки».

Страница Дарьи в инстаграме – сплошная обложка глянцевого журнала: профессиональные фотографии, невероятной красоты наряды, но самый главный атрибут снимков – длинные волосы.

- Чуть-чуть не достают до пола. Недавно я отрезала два сантиметра, ведь нужно подравнивать, чтобы не секлись кончики, да и срез ровным должен быть. Меня часто спрашивают: «Когда до пола дорастут, что делать будешь?». А я не знаю. Раньше думала, что, когда до колен дорастут, будет некомфортно, и отрежу, но вполне даже удобно с такой длиной, поэтому буду дальше отращивать, - рассказала Дарья Губанова.

Сейчас девушка работает инспектором по досмотру в барнаульском аэропорту, но это не единственная её работа. Также Дарья активно принимает участие в съемках в качестве модели. Причем заказы поступают не только из России, но и из Великобритании, США.

А недавно наша Рапунцель попробовала себя и в другом деле. Дарья Губанова совместно с магазином профессиональной косметики выпустила собственную линейку ухода за волосами – шампунь и бальзам для волос.

- Я давно хотела создать что-то свое, набралась смелости и написала в компанию, с которой давно сотрудничаю, и предложила им сделать собственный шампунь. Они согласились, и в итоге с большой командой, в том числе технологом завода, мы создали свой продукт. Шампунь подходит всем типам волос, многие, кто уже купил и попользовался, оставляют положительные отзывы, - пояснила девушка.

В составе шампуня есть протеины пшеницы и органическое масло ростков пшеницы, но пахнет он манго. Именно этот парфюм Дарья выбрала, когда отдыхала в Турции. Согласно описанию, шампунь укрепляет волосы и придает им блеск. Пока что купить средство можно только в Новосибирске, но барнаульцы могут заказать доставку. Может, в будущем наша длинноволосая красавица будет смотреть на покупателей и с полок местных магазинов.

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