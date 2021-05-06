На Алтае мужчина поджег здание энергокомпании из-за большого счета за свет

В Республике Алтай полицейские задержали мужчину, который признался в поджоге здания энергоснабжающего предприятия. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.

- В дежурную часть Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району обратился начальник энергоснабжающего предприятия, расположенного в районном центре. Он пояснил, что неизвестные лица пытались поджечь административное здание, - поясняют в ведомстве.

К счастью, вовремя сработала пожарная сигнализация, приехали спасатели и ликвидировали очаг возгорания. Параллельно с этим полицейские приступили к расследованию инцидента. Вскоре была установлена личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 45-летний житель села Кастахта. Его задержали и доставили в отделение. Во время разбирательства он во всем сознался.

По словам селянина, он пошел на преступление из-за злости на энергокомпанию. Некоторое время назад мужчина получил очередную квитанцию за услуги ЖКХ и пришел в ужас – ему показалось, что ресурсовики начислили ему слишком много. В тот момент он решил отомстить им.

Он приехал в Усть-Коксу, где у него проживает родственница. Остановился погостить у нее, а ночью, когда уже был в сильном подпитии, пошел на «дело»: взял бутылку с бензином и пошел искать справедливость.

- Подойдя к зданию, он поджег тряпку, смоченную легковоспламеняющейся жидкостью и засунул ее между листами сайдинга. Убедившись, что огонь разгорелся, подозреваемый скрылся, - отмечают в полиции.

Но так как четко сработала пожарная сигнализация, его преступный умысел не был реализован до конца: успела обгореть только одна из стен строения. Точный размер ущерба не называется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений». Если на суде вина мужчины будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, вполне вероятно, что энергоснабжающая компания подаст иск на возмещение потерь.

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