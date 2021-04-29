На Алтае каждый второй клещ инфицирован

Пик активности придется на май Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае и Республике Алтай в геометрической прогрессии растет число пострадавших от присасывания клещей. Вместе с тем серьезное опасение вызывает количество клещей-носителей различных вирусов. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- На 26 апреля в списке жертв этих мелких кровососущих 152 человека, из них 55 - дети до 14-ти лет. В 2020 году на эту же дату в регионе было зарегистрировано 546 случаев присасываний клещей к людям. Шесть человек с начала сезона заболели клещевым сибирским тифом, в том числе ребенок, - отмечают в Роспотребнадзоре по республике.

В Алтайском крае статистика несколько иная – 152 пострадавших – это данные только за последнюю неделю (с начала сезона уже более 180 обратившихся). Причем у одного жителя Барнаула подозревают заболевание сибирским клещевым тифом. Всем тем, с кого сняли инфицированного энцефалитом клеща, медики ввели иммуноглобулин. Так что никто из них не заболел.

По данным специалистов, риск подцепить инфицированного клеща очень велик. В Алтайском крае из всех сданных на исследование клещей в 6,3% случаях был обнаружен вирус энцефалита. А вот в республике, как оказалось, каждый 2-3 кровососущий является носителем возбудителей опасных вирусов. Причем зачастую одна особь имеет сразу несколько заболеваний.

Большая вероятность подхватить клеща есть при посещении Онгудайского района. С начала сезона там зарегистрировано наибольшее число пострадавших – почти 30 человек. На втором и третьем месте Горно-Алтайск (25 человек) и Чемальский район (21).

- Поэтому так важно не допустить присасывания клещей. Самый верный способ обезопасить себя - это исключить любой телесный контакт с клещом, - подчеркивают в ведомстве.

Если же встреча с ним состоялась на отдыхе в республике, то взрослые пациенты могут обратиться в Горно-Алтайске в приемный покой республиканской больницы (Коммунистический проспект, д.140), дети – в поликлинику по адресу Коммунистический проспект, 122 и в приемный покой детской больницы (Коммунистический проспект, 124). В Майминском районе следует обращаться по адресу: с. Майма, ул. Строителей, 6 (2 этаж, кабинет вакцинации). В других районах – в приемный покой районной или участковой больницы, на ФАП.

В Барнауле пациентов принимают в травмпунктах:

– ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

– ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 63–09–09;

– ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3852) 72–34–53;

– ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.