Фронт работ намечен

Алтайские дорожники составили план работ на федеральных трассах на текущий строительный сезон Фото: Из архива предприятия

Алтайские дорожники составили план работ на федеральных трассах на текущий строительный сезон. Список дел масштабный - капитальный ремонт одних дорог и расширение других.

Забот стало больше

- В 2020 году у нас произошло знаковое событие - в наше управление передали две дороги, ранее имевшие статус региональных трасс. Сейчас же они носят статус федеральных, - рассказывает Сергей Рубаненко, главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай». - Таким образом, наша сеть возросла на 550 километров. Если до 2020 года в зоне нашего обслуживания было 1177 км (это Алтайский край и Республика Алтай), то сейчас - 1731 км дорог.

По территории обоих субъектов проходят такие федеральные трассы, как Р-256 «Чуйский тракт» с зоной обслуживания от границы Новосибирской области и до Монголии и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан. Добавились в этот короткий список дорога от Горно-Алтайска до Телецкого озера протяженностью 140 километров и дорога А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан (389 км).

- На сегодняшний день зимнее содержание дорог подошло к завершению. На некоторых участках мы ведем планомерную работу по нормативному содержанию. Те участки, которые не совсем удачно вышли из зимы, а такие, к сожалению, тоже есть, приводятся в порядок: производится ямочный ремонт, устраняются мелкие деформации, - добавляет специалист.

Если конкретнее, то основные проблемные участки находятся как раз на тех двух дорогах, которые Упрдор принял в работу в прошлом году. И в настоящее время все внимание сосредоточено именно на них.

Алтайские дорожники составили план работ на федеральных трассах на текущий строительный сезон Фото: Из архива предприятия

- Что касается «классических» федералок, которые были у нас все это время, то количество дефектов после выхода из зимы незначительно, - говорит Сергей Александрович. - Требуются минимальные работы, и я думаю, что в течение недели все будет выполнено. Да и сейчас проезд по ним беспрепятственный и безопасный, но по мере выявления дефектов все это оперативно устраняется. Мониторинг за состоянием ведется не только подрядными организациями, но и представителями нашей организации.

Два основных направления

Помимо текущего ремонта в этом году намечен и капитальный. Фронт работ определен, и кое-где дорожники уже приступили к ним.

- Этот год можно назвать традиционным. Что это значит? А значит, что из ряда вон каких-то ситуаций или объектов нет. Движемся в направлении решения конкретных задач. Их, естественно, стало больше с добавлением двух трасс. Фронт работ на этот и последующие годы мы делим на два направления: работы по двум принятым дорогам, где необходимо оперативно восстановить транспортно-эксплуатационное состояние до нормативного уровня, а также не забываем о капитальном ремонте и реконструкции на существующих федеральных дорогах, - говорит Сергей Рубаненко.

Если конкретнее, то в этом году на дороге от Горно-Алтайска до Телецкого озера планируют ввести в эксплуатацию 24 км капитально отремонтированной трассы.

- Говорить о том, много это или мало, пока преждевре-менно. В настоящее время разрабатываются проекты реконструкции на другие 27 километров. Так что мы считаем, что для первого года владения этой дорогой это в целом неплохой показатель. В перспективах полное восстановление дороги, которое займет около 5 - 6 лет, - поясняет главный инженер управления.

На этой дороге основные проблемы возникают из-за слабого основания, поэтому его будут усиливать по технологии холодной регенерации дорожной одежды. Метод успешно применяется в Рес-публике Алтай с 2011 года.

В 2021-м рабочие отремонтируют участок от Кызыл-Озека до села Карасук, а также на участке от перевала Карасук до села Паспаул. Его выбрали из-за того, что вдоль трассы расположены населенные пункты, садоводства, детские лагеря отдыха. Помимо восстановления дороги оборудуют освещение, установят барьерное ограждение и отремонтируют автобусные остановки.

Аналогичные работы начнут проводить на восьмикилометровом участке, не доезжая до села Ускуч, введут в строй его осенью 2022 года.

Что касается трассы А-321, то в этом году запланированы работы на участке протяженностью в 40 км. Здесь предусмотрен и капитальный ремонт, и просто ремонт, и устройство слоев износа.

Вторая важная задача, как уже было обозначено ранее, - расширение Чуйского тракта до четырех полос.

- В этом году мы продолжим реализацию таких проектов, начатых ранее. А в 2022-м планируем ввести в эксплуатацию 25 км четырехполосного движения. Основной фронт работ находится на участке от границы с Новосибирской областью до города Бийска, - говорит Сергей Рубаненко.

Речь идет об участках в Тальменском районе (143-150-й км, 173-183-й км), от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска (212-223-й км) и на въезде в Бийск со стороны Барнаула.

Финансовый план

Точный размер финансирования на строительство, содержание и ремонт определен только на текущий год. Уже заключено большинство контрактов, и никаких переживаний по поводу их реализации у управления нет.

- Буквально 20 апреля мы прошли некий рубеж по кассовому освоению. Мы законтрактовали 92% от необходимой потребности. Оставшиеся, я думаю, в мае закроем. Говорить о том, что мы запаздываем, - прежде-временно. Мы движемся согласно намеченным планам и поставленным задачам, - говорит специалист Упрдора.

Алтайские дорожники составили план работ на федеральных трассах на текущий строительный сезон Фото: Из архива предприятия

Размер финансирования в дорожную сеть Алтайского края и Республики Алтай на 2021 год составит 7,5 млрд рублей. В эту сумму входит ремонт, реконструкция, строительство и содержание дорог и искусственных сооружений.

А вот сколько потребуется средств для приведения новых трасс в нормативное состояние, пока сложно подсчитать полностью. Оно и понятно - объекты новые, а окончательную стоимость для каждого определяют проектировщики. Пока определен только фронт работ.

- Мы провели диагностику обеих дорог и имеем понимание, с чем мы сталкиваемся. Если не вдаваться в детали, то на сегодняшний момент по дороге на Телецкое озеро мы поставили план по восстановлению 5 - 6 лет. Но опять же все будет зависеть от возможностей финансирования. Что касается дороги Барнаул - Павловск - граница с Казахстаном, то здесь мы берем отрезок до семи лет, - говорит Сергей Рубаненко.

Вопрос инвестиций остается открытым еще и потому, что не все протяжение этих дорог требует капитального ремонта, где-то есть вполне пригодные для движения участки. Так что пока подсчитать полную смету не получится.

- Согласно нашей диагностике, порядка 70% от 389 километров требуется капитальный ремонт. Остальным требуется обычный ремонт и обустройство слоев износа, а также содержание. Стоимость работ будет известна только после этапа проектирования: в зависимости от каждого участка, а дорога, как известно, проходит через несколько районов, и в каждом свои особенности, поэтому конструкция дорожной «одежды» может быть разной. Соответственно, везде стоимость будет разной. В данном случае нельзя взять стоимость одного километра и умножить на всю протяженность. Это будет некорректно, - резюмирует главный инженер.

По словам Сергея Рубаненко, все работы производятся поэтапно, и форсировать события будет неправильно. Сейчас же решаются перво-очередные задачи - дорожники уже завершили обследование подведомственных трасс и приступили к их ремонту, благо погодные условиях уже позволяют выгнать технику.