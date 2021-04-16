РСХБ: объем средств розничных клиентов в ПИФах до конца 2021 года может увеличиться на 30%

Повышение ставки рефинансирования не приведет к заметному снижению интереса к фондовому рынку. До конца 2021 года объем средств российских инвесторов-физических лиц в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) может вырасти на 30%, прогнозирует ООО «РСХБ Управление Активами».

Инвестиционный бум, начавшийся в России и в мире в 2020 году, привел к расцвету сегмента ПИФов, который, скорее всего, продолжится и в текущем году. По оценке ООО «РСХБ Управление Активами», объем средств розничных клиентов в ПИФах до конца 2021 года может увеличиться на 30% и более. Основные факторы роста – низкие ставки по депозитам, рост финансовой грамотности населения, а также налоговые изменения для физических лиц.

«Паевые инвестиционные фонды остаются одним из самых понятных для частных инвесторов инструментов: формирование доходности по ПИФу простое, а порог входа начинается от 1 тыс. рублей. Частным инвесторам интересны разные виды фондов, и открытые, и биржевые, они отлично диверсифицируют портфель», − комментирует генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.

29 июня 2020 года в ООО «РСХБ Управление Активами» появился биржевой паевой фонд (БПИФ). «Стоит отметить, что это первый БПИФ в России, соответствующий стандартам ESG. Стоимость чистых активов биржевого паевого фонда (СЧА) на конец 2020 г. составила почти 134 млн рублей», − добавляет Роман Серов.

В целом же количество розничных клиентов в открытых фондах под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» увеличилось на 30%, а объем вложенных средств вырос на 45% в сравнении с 2019 годом. Комиссии за управление в 2020 году остались прежними, в планах на текущий год изменений по ним пока не ожидается.

На правах рекламы.