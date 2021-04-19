Морозы до -15 градусов придут в Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 20 по 26 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. В некоторых районах в ночные часы столбик термометра может опуститься до отметки -15 градусов. О причинах такой погоды, а также о том, когда в крае потеплеет, в беседе с «Комсомолкой» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сейчас Алтайский край находится под влиянием холодного фронта. В связи с этим в ночь на понедельник, 19 апреля, и сегодня утром в некоторых районах прошли дожди и мокрый снег. В Солонешном зафиксировали отложение мокрого снега диаметром 8 мм. Кроме того, дул сильный порывистый ветер до 14-19 м/с.

– С затоком холода температура воздуха пошла на понижение. Сегодня в утренние часы она колебалась примерно от -5 до +5 градусов, а в Солонешном и Чарышском воздух прогревался до +11 градусов. Однако уже через три часа она понизилась до 0 градусов, – отметила синоптик.

В следующие дни районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона, особенно морозная погода будет до среды, 21 апреля. В этот период ночью столбики термометров будет колебаться от -4…-9 градусов, местами до -15 градусов. Днем ожидается -2…+3 градуса. Отметим, что такого похолодание (до -15 градусов) в апреле в Алтайском крае не было уже 6 лет. В 2014 году в Солонешном столбик термометра опускался до -13 градусов.

Синоптик добавила, что в течение всей текущей недели в крае прогнозируют небольшие осадки: дождь, мокрый снег и снег. В предгорных и восточных районах Алтайского края возможно появление временного снежного покрова.

– Такая погода характерна для третьей декады апреля. Снежный покров полностью разрушается и практически каждый год в отдельных районах появляется временный, который быстро тает, – подчеркнула Людмила Юрьевна.

Уже с 21 апреля постепенно температура воздуха начнет повышаться. С каждым днем будет становиться теплее на 2-3 градуса. К этим выходным, 24 и 25 апреля, днем ожидается до +10 градусов. На неделе с 26 апреля станет еще теплее, а к концу месяца ожидается практически летняя погода.

Какой будет погода в Алтайском крае с 20 по 22 апреля

Вторник, 20 апреля

Ночью в регионе будет -5...-10 градусов, местами по северу до -15 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -2...+3 градуса. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле -1...+1 градус. Преимущественно без осадков. Преимущественно без осадков.

Среда, 21 апреля

Ночью в регионе будет -5...-10 градусов, местами до -15 градусов. Преимущественно без осадков, местами по северо-западу небольшой снег, мокрый снег с дождем. Преимущественно без осадков, местами по северо-западу небольшой снег, мокрый снег с дождем.

Днем в Алтайском крае ожидается +2...+7 градусов. Преимущественно без осадков, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег с дождем. Ветер северный с переходом днем на юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом днем на юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле +2...+4 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом днем на юго-западный, 3-8 м/с.

Четверг, 22 апреля

Ночью в регионе будет -2...-7 градусов, местами в предгорьях до -12 градусов. Местами снег, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +4...+9 градусов. Местами снег, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -3...-5 градусов. Небольшой снег. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/с.