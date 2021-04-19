Места для шашлыков в Барнауле 2021: где можно пожарить мясо на углях

Комплексы и базы отдыха уже открыли сезон и ждут гостей Фото: Олег ЗОЛОТО

Меньше двух недель осталось до долгожданных майских праздников, когда многие открывают шашлычный сезон. Рассказываем о местах для шашлыков в Барнауле 2021.

Гриль-площадка «Пикник»

Адрес: улица Георгия Исакова, 149а, парк развлечений «Арлекино»

В барнаульском парке развлечений «Арлекино» работают сразу две гриль-площадки. Одна из них – «Пикник», располагается в правом секторе парка. С 16 апреля там уже открыли новый шашлычный сезон, но гостям придется одеться потеплее, так как все беседки открытые.

Стоимость:

- Маленькая беседка до восьми человек: с понедельника по четверг - 300 рублей в час, с пятницы по воскресенье – 400 рублей в час;

- Большая беседка от 10 до 25 человек: с понедельника по четверг - 500 рублей в час, с пятницы по воскресенье – 700 рублей в час.

Каждый четвертый час идет в подарок. На территории всех беседок оборудованы мангалы, но решетки лучше брать с собой.

Контакты для брони: 8-960-961-04-26

Гриль-парк «Засада»

Адрес: улица Георгия Исакова, 149а, парк развлечений «Арлекино»

«Засада» предлагает своим гостям открытые беседки. На территории есть удобства - холодная проточная вода, эко-туалет, холодильник, а в домике администратора можно воспользоваться микроволновкой, чайником, штопором, консервным ножом. Беседки оборудованы мангалами. В парке регулярно проводится обработка от клещей и комаров.

Стоимость:

- Беседка «Мини» до восьми человек, без электричества: с понедельника по четверг – 250 рублей в час, с пятницы по воскресенье – 450 рублей в час;

- Беседка «Оптима» до 10 человек, частично закрыта от ветра и дождя: с понедельника по четверг – 350 рублей в час, с пятницы по воскресенье и в праздники – 550 рублей в час;

- Беседка «Стандарт» до 15 человек, со светом и розеткой, полностью закрыта от ветра и дождя: с понедельника по четверг – 450 рублей в час, с пятницы по воскресенье – 850 рублей в час;

- Беседка «Макси» до 30 человек с электричеством, закрытая: с понедельника по четверг – 600 рублей в час, с пятницы по воскресенье и в праздники – 1100 рублей в час.

При количестве гостей сверх вместимости возможна доплата.

Контакты для брони: 8(3852)60-36-02, 8-913-210-36-02

Парк-отель «Лесные дали»

Адрес: улица Широкая просека,17

Комплекс расположен в 15 минутах от центра Барнаула в сосновом бору. Здесь можно не только пожарить шашлык и отдохнуть с близкими в беседках, но арендовать баню или бассейн. Все беседки оборудованы всем необходимым для отдыха.

Стоимость:

- Маленькие беседки до 10 человек (тент, стол, мангал и скамейки) –500 рублей в час.

- Большие беседки до 20 человек - 1000 рублей в час.

- Гриль-домик до 20 человек – 1100 рублей в час.

Дети до семи лет бесплатно, но не более трех человек. За каждого человека сверх вместимости возможна доплата. Также за дополнительную стоимость можно приобрести набор одноразовой посуды (50 рублей), арендовать решетку для мангала (150 рублей) или печь с казаном и дровами и (300 рублей).

Контакты для брони: 8(3852)57-03-57

База «Динамо»

Адрес: Змеиногорский тракт, 36

Шашлычный сезон открылся уже и на лыжной базе «Динамо». Она удобна тем, что находится в двух шагах от остановки общественного транспорта, так что добраться до базы не составит труда.

Стоимость:

- Беседки до 10 человек – 1300 рублей в день (дети до трех лет бесплатно);

- Аренда шпажек и решеток - 20 и 150 рублей за штуку соответственно.

Контакты для брони: 8-963-576 35 60

«Авальман»

Адрес: улица Абаканская, 3Г

Из беседок на территории «Авальмана» открывается волшебный вид на реку Обь. Также там можно не только поднять «шашлычное» настроение, но и прогуляться по лесу.

Стоимость:

- открытая беседка до 12 человек – 4000 рублей за день;

- закрытая беседка до 14 человек: с понедельника по четверг - 6000 рублей в день, с пятницы по воскресенье – 7000 рублей;

- открытые беседки до 16 человек - 4500 тыс. рублей за день;

- открытая беседка до 30 человек – 7500 тыс. рублей за день.

Контакты для брони: 8(3852) 68-46-20

База «Локомотив»

Адрес: улица Кутузова, 140

Лыжная база «Локомтив» предлагает аренду беседок для семейного отдыха, праздников и корпоративов. В стоимость входят столики, мангалы, лавочки, шпажки и решетки.

Стоимость:

- Утеплённые беседки – 3500 рублей в день с дровами;

- Открытые беседки – 1000 рублей в день.

Контакты для брони: 8(3852) 29-31-23

Комплекс «Крылатых»

Адрес: улица Власихинская, 69т

«Крылатых» - еще одно отличное место для единения с природой. Любителям активного отдыха предлагают прокат велосипедов. Те, кто хочет отдохнуть спокойно, могут отправиться в баню. Полный перечень услуг можно узнать подробнее по телефону для бронирования.

Стоимость:

- Открытые и закрытые беседки до 20 человек – 600 рублей в час;

- Беседки до 25 человек – 700 рублей в час;

- Аренда решеток или десяти шампуров - 100 рублей.

Контакты для брони: 8(3852)60-66-82

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