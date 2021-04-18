Александр Балыков: Не было ни разу, чтобы Киркоров не ответил мне на сообщение

Алекс Балыков Фото: Анна СЕМИНА

Певец, музыкант, солист и продюсер группы ViVA, наш земляк Александр Балыков на днях побывал на своей малой Родине. Сюда он приехал с частным визитом, но за короткий срок успел дать несколько интервью, провести творческий вечер и оставить время на прогулки по любимому городу.

- К сожалению, в Барнаул я приезжаю редко, но я нисколько не жалею, что в свое время переехал в Москву. Душой-то я все равно здесь, - признается артист. - Вечером я прогулялся по Ленинскому и улыбка с моего лица не сходила. Это такое удовольствие! Наверное никто так не чувствует свой родной город, как я. Набережная просто божественна! Шикарная! Это гениально! Мы десять лет назад мечтали о такой набережной! Когда мы были студентами, здесь реально было захолустье! По Ленинскому нельзя было пройти, а сейчас фасады отремонтированы, все красиво, появились новые стеклянные здания. Я поднялся в Нагорный парк, посмотреть на панораму города, я чуть с ума не сошел! Как будто Нью-Йорк! За последние две недели я побывал в 12 городах и должен сказать, что Барнаул – это не такая уж провинция. Такого крутого города как наш я не видел!

Кстати, Сашу по-прежнему узнают в Барнауле. Просто так могут подойти на улице и вспомнить былые времена, чем и ему и себе поднимают настроение.

- «Фактор А» в котором я участвовал, был много лет назад и до сих пор меня ассоциируют с ним. Подходят, говорят, что болели за меня, отправляли смски. Представляете! 2012 год! Сколько лет прошло, а помнят до сих пор, - говорит музыкант. - На днях у меня в «политехе» была творческая встреча и я ее делал не для широкой аудитории, это был не классический сольный концерт. Это была встреча, где можно было поговорить, спросить какие-то профессиональные вопросы. Я думал реально соберется человек 15 местных начинающих певцов. А в итоге собралось больше 200 человек и мы так круто провели время! Я получил такой крутой отклик, такой заряд эмоций! Я понял, что я барнаульский Тони Роббинс.

Пофантазировав о будущем он признается, что если бы не уехал из Барнаула, то обязательно постарался бы занять высокий пост, чтобы развивать родную землю.

- Если бы я остался в Барнауле, я бы стал губернатором и весь край пел бы песни. Тогда это был бы самый музыкальный регион! Кстати, стоит отметить он не самый последний в музыке по стране. В Москве очень любят наших творческих людей, и Барнаул ими, в принципе, славится, начиная от Шукшина и заканчивая Балыковым, - шутит певец.

Не удалось обойти и тему последнего года. Во время пандемии музыканты лишились своего основного способа заработка – концертов. Александр был в числе тех, кто призывал власти разрешить деятельность артистов. Те призывы остались неуслышанными. Тем не менее, год заставил задуматься о чем-то другом, о новых направлениях, выбрать более подходящий вектор развития.

- За последний год произошло многое: я слегка изменил имя – теперь я Алекс Балыков. Просто чисто психологически захотелось чего-то новенького. В своем творчестве я тоже решил пойди абсолютно по другому вектору. Решил работать по другим музыкальным и жизненным принципам, - рассказывает Александр. - Раньше я был молодой начинающий артист, который пытается всем угодить, пытается встать в эфиры радиостанций, пытается написать такую песню, которую возьмут радио, снять такой клип, который возьмут на ТВ. По сути, как сольный певец, я разбился о собственную растерянность. Потом я стал продюсировать группу ViVA. Поставив крест на сольном творчестве, я пять лет занимался только этим проектом. Алекс Балыков - это новая музыка, новая жизнь без прикидок на форматы. И от всего этого я получаю такой кайф!

Конечно, определенные трудности были, пришлось отменить или перенести массу концертов и отрабатывать придется еще очень долго, но вместе с тем, нашлись и другие интересные идеи.

- С точки зрения ведения бизнеса мы 2020 год пережили неплохо. Мы открыли вокальную школу ViVA, причем и онлайн и офлайн. У нас занимается огромное количество детей. Многие наши ученики попали в шоу «Голос» и даже более того, теперь «Голос» репетирует на нашей базе свои эфиры. Даже Света Лобода приходит на нашу студию, - признается собеседник.

Алекс Балыков в гостях у "Комсомольской правды" Фото: Роман КОЛОКОЛОВ

Так что Александра Балыкова с полной уверенностью можно назвать успешным музыкантом и продюсером. А если и возникают у него какие-то профессиональные вопросы, то более опытные коллеги всегда готовы прийти на помощь.

- Несмотря на все разногласия с моими друзьями, Филиппа Бедросовича (Киркорова. – прим.ред.) я очень уважаю, - говорит певец. - Работоспособность этого человека меня удивляет. Он круглосуточно в работе. Это очень умный, эрудированный человек. На сцене он в своем образе, он чувствует себя королем. Но именно в работе это очень четкий, умный, расчетливый человек, который знает себе цену, знает цену своего времени, своему делу. Он фанат своего дела. Еще ни разу не было такого, чтобы Филипп не ответил мне на сообщение в WhatsApp. При всей его занятости! Я его прошу о каких-то простых, элементарных вещах и он отвечает: «Да, Сань, конечно!» и подсказывает.

По словам артиста, он осознал и принял ту вещь, что стать таким же великим, как Филипп Киркоров, у него, скорее всего не получится. В первую очередь потому, что он не готов отказываться от того, что у него есть уже сейчас. А именно – от семьи. Саша давно женат и счастлив в браке, воспитывает двух очаровательных дочерей, для которых он заботливый папочка, он бесконечно готов восхищаться своей супругой. И даже сама мысль о том, что от привычного уклада жизни и от близких людей придется отказаться в угоду тщеславия не возникает.

- Я не понимаю, как она все успевает! Сейчас она преподает хореографию в трех вузах, у нее куча людей, которые берут мастер-классы, она рекордсмен России по количеству ролей, сыгранных в мюзиклах. При этом дома у нас идеальная чистота, всегда есть вкусная еда, дети при деле! Я ею просто восхищаюсь! Она 24/7 в тонусе.

Да и сам Саша старается держать себя в тонусе. Конечно, отказать себе в любимой выпечки или сладостях очень сложно, поэтому приходится терпеть до утра, а чтобы и эти калории не откладывались, Балыков отрабатывает их в фитнес-клубе. Кроме того, за его спиной уже несколько пройденных «Гонок героев».

- Раз 30 я точно смогу подтянуться. Так что стараюсь держать себя в тонусе. В прошлом году я «подтянул» на «Гонку героев» еще и весь состав ViVA. Мы устроили настоящее шоу: надели смокинги. Представляете: пять мужиков в костюмах проходят «Гонку героев» в грязище и при этом еще поют! Потрясающе! – говорит Балыков.