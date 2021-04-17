Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 апреля: более 80,5 тыс. человек полностью привиты от COVID-19

Число заболевших коронавирусом все еще растет Фото: Олег УКЛАДОВ

К 1 июля в Алтайском крае планируют привить от коронавируса 60% населения – 1,1 млн человек. Сейчас в регионе продолжается вакцинация: иммунизацию проходят свыше 148,5 тыс. человек, а полностью привиты уже более 80,5 жителей региона, сообщает краевой оперштаб.

Вместе с тем в регионе растет и число заболевших коронавирусом. С начала пандемии в регионе их уже свыше – 48,5 тыс человек. При этом выздоровевших – более 43,5 тыс., а умерших с COVID-19 – 2870.

– Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 26, Рубцовск – 7, Бийск – 6, Заринск – 4, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Петропавловский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Славгород, Егорьевский, Завьяловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему, – сообщили в оперштабе 17 апреля.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 800 человек. Кроме того, свыше 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

По данным на 17 апреля, из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в том числе 197 – из-за рубежа; 29660 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 48616 заболевших: 12820 – у больных внебольничной пневмонией, 27991– у заболевших ОРВИ, в 7805 случаях – бессимптомное течение.