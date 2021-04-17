Два смертельных ДТП произошли на Алтае 17 апреля: погибли три человека

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 17 апреля произошло два смертельных ДТП, в которых погибли три человека и еще четыре пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Первая авария случилась в Завьяловском районе сегодня в час ночи на 46 километре автодороги «Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби» в двух километрах от поселка Краснодубровский.

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster.

– На место происшествия был незамедлительно направлен наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, – подчеркнули в ведомстве.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Toyota Corolla, 34-х и 40-летний мужчина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водители обоих автомобилей и пассажирка Renault Duster получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Центральную районную больницу села Завьялово.

Другая авария произошла около 9 часов в селе Усть-Калманка на улице Кирова в районе дома № 93: столкнулись два грузовика. По предварительной информации, водитель Isuzu Elf выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ.

В результате ДТП 52-летний пассажир грузовика Isuzu Elf, скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Усть-Калманскую центральную районную больницу. Мужчина, который был за рулем КамАЗа, не пострадал.

Полицейские проводят проверку по фактам этих ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.