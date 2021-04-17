В Барнауле расселят жильцов разрушающегося дома

Дом на улице 1-я Западная, 51 Фото: Олег УКЛАДОВ

Жильцов аварийного дома на улице 1-ая Западная, 51 в Барнауле расселят. Об этом на встрече с барнаульцами 16 апреля сообщил заместитель главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Пашковский, пишет пресс-служба мэрии города.

Дом на улице 1-я Западная, 51 обследовала специализированная организация. Эксперты признали здание непригодным для проживания. Дом подлежит сносу, его жильцов расселят. Чтобы ускорить этот процесс, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить необходимые документы на квартиры.

– В течение десяти дней привлеченная администрацией города организация проведет оценку жилых помещений для определения их рыночной стоимости, после чего в течение пяти дней комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе, – пояснили в мэрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 апреля в Барнауле фасадная балка рухнула прямо возле одного из подъездов дома на улице 1-я Западная,51 , завалив дверь кучей кирпичей. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Всего в двухэтажке проживали 55 человек: большая часть из них разместились у родственников, еще четыре жильца некоторое время находились в пункте временного размещения на улице Тимуровской,23, и столько же, включая двоих детей, были размещены в Краевом кризисном центре для женщин. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Ранее четыре семьи, которые ранее жили в аварийном доме на улице 1-я Западная, №51 в Барнауле, согласились переехать в маневренный фонд и уже получили ключи от квартир. Первые две семьи выбрали жилье по адресу: ул. Силикатная, 7а, а две другие – по адресу: ул.1-я Западная, 44.

Вскоре после ЧП на улице 1-я Западная,51 произошло еще одно – 7 апреля обрушилась кирпичная кладка наружной стены другого жилого дома на улице Советской Армии,54. 23 жильцов эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.

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