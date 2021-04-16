После весенней «жары» в Алтайском крае выпадет снег

Погода в Алтайском крае с 17 по 19 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни на смену теплу в Алтайский край придет волна холода. Столбик термометра может опуститься до -5 градусов, установится временный снежный покров. О причинах таких изменений, а также о том, как долго регион будет во власти непогоды, «Комсомолке» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Пока регион находится в теплом секторе западного циклона, поэтому воздух прогревается до температуры +15…+21 градусов. В субботу, 17 апреля, с прохождением холодного фронта погода изменится. Местами возможны дожди, похолодание. Днем в большинстве районах региона воздух прогреется до +4...+9 градусов, по югу до +14 градусов.

В ночь на воскресенье край будет находиться под влиянием антициклона. Установится спокойная погода, без осадков. Утром возможны туманы, днем же потеплеет до +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов. Однако температура повысится ненадолго: в ночь на понедельник регион накроет похолодание.

С затоком холода 19 апреля также усилится ветер, пройдут дожди и мокрый снег. Ночью ожидается 0...-5 градусов, местами в предгорьях до +5 градусов. Днем воздух прогреется только до +1…+6 градусов. Алтайский край будет находиться в холодной воздушной массе.

– Местами в регионе возможно установление временного снежного покрова. Преимущественно это коснется северных и северо-западных районов в ночь на 19 апреля. А в ночь на 20 снег ожидается и в предгорьях, – добавила синоптик

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 17 по 19 апреля

Суббота, 17 апреля

Ночью в регионе будет 0...+5 градусов. В утренние часы в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +4...+9 градусов, местами по югу до +14 градусов. В утренние часы и днем в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью 0...+2 градусов. Утром небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +6...+8 градусов. Утром небольшой дождь. Ветер северный, 4-9 м/с.

Воскресенье, 18 апреля

Ночью в регионе будет -4...+1 градус. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов. В отдельных районах небольшой дождь, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В краевой столице ночью -2...-4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

В Барнауле днем температура воздуха составит +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с/

Понедельник, 19 апреля

Ночью в регионе будет 0...-5 градусов, местами в предгорьях до +5 градусов. На большей части территории небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах появление временного снежного покрова, гололедицы на дорогах. Ветер северо-западный, 11-16 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +1...+6 градусов. На большей части территории небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах появление временного снежного покрова, гололедицы на дорогах. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью -2...-4 градуса. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 11-16 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +1...+3 градуса. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.