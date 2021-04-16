Барнаульские футболисты получили сроки за ставки на матчи

Каждому футболисту назначили наказание в один год Фото: предоставлено пресс-службой

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) завершил проверку по сообщению о возможных ставках на спорт в барнаульском футбольном клубе «Динамо». Информация подтвердилась, сообщили в пресс-службе коллектива.

- Комитет дал оценку действиям футболистов «Динамо-Барнаул», которые совершали ставки на спортивные события в букмекерских конторах, - отмечают в клубе.

Напомним, в ноябре 2020 года алтайские СМИ получили по рассылке сообщение о ставках на спорт в клубе «Динамо-Барнаул». Обвинения были в сторону нескольких игроков, а также главного тренера команда Александра Суровцева. Кроме того, футболистов обвинили в договорных матчах.

Проверку проводил Департамент защиты игры РФС и администрации «Динамо-Барнаул». В итоге удалось установить, что некоторые спортсмены футбольного клуба действительно периодически делали ставки в букмекерских конторах на матчи, в том числе Российской премьер-лиги, Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА.

- Обвинения в ставках на результаты собственной команды и договорных матчах, прозвучавшие в ряде СМИ после анонимного сообщения, не подтвердились, - успокаивают в клубе.

Тем не менее, так как в действиях некоторых футболистов усматривались нарушения 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статьи 18 Регламента РФС по этике, профильный комитет РФС вынес вердикт:

- Хугаев Виктор Тотразович. Запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на 1 год, при этом 6 месяцев реального наказания и 6 месяцев условно.

- Хмелевский Владислав Евгеньевич. Запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на 1 год, при этом 6 месяцев реального наказания и 6 месяцев условно.

- Шинкевич Николай Петрович. Запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на 1 год, при этом 6 месяцев реального наказания и 6 месяцев условно.

- Юдин Юрий Алексеевич. Запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на 1 год условно.

- Овсянников Ярослав Валерьевич. Запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на 1 год условно.

- В течение четырех месяцев совместно с РФС мы разбирались в непростой ситуации. Сегодня Комитет по этике озвучил решение. Со спортсменами, которые наказаны реальными сроками дисквалификации, клуб «Динамо-Барнаул» расторгнет контракты за нарушение пункта 3.1.15. После окончания срока дисквалификации у футболистов будет возможность вернуться в профессию, - прокомментировал вердикт Комитета по этике РФС президент футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Алексей Минин.

Однако пока не ясно – будет ли это «Динамо» или какой-то другой клуб. И вообще, захотят ли ребята дальше оставаться в профессии. Так как на полгода они отлучены от футбола.

- Если по спортивному принципу через полгода они смогут доказать, что они нужны команде, то возможно с ними вновь подпишут контракт. Но опять же, у них останется еще полгода условного наказания и если в этот период они опять сделают ставки, то им, скорее всего, заменят на реальный срок, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе клуба.

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