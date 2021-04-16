Заринские школьники помогли задержать педофила

Дети решили вывести преступника на чистую воду, назначили ему «свидание», а когда он пришел, вызвали полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринске школьники помогли задержать педофила, который пришел на встречу с 12-летним мальчиком. Об этом стало известно в ходе круглого стола, состоявшегося в четверг, 15 апреля, в региональном следственном комитете.

- Мужчина переписывался в телеграме с 12-летним мальчиком на темы сексуального характера, а потом предложил ему встретиться, - рассказали в СК.

Когда он назначил мальчику встречу, тот отказался, но рассказал об этом старшим товарищам. В итоге дети решили вывести преступника на чистую воду, назначили ему «свидание», а когда он пришел, вызвали полицию. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сам он арестован. В основу обвинения легла его переписка, в которой он развращает ребенка.

Что касается детей, не исключено, что проявивших ответственность мальчиков представят к награде.

По словам замруководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Алтайскому краю Станислава Романова, за последний год почти в два раза выросло число преступлений в отношении несовершеннолетних, совершенных через интернет.

- Число потерпевших увеличилось с 28 до 76 человек, по сравнению с 2019 годом. Из них 64 подростка стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности, еще 4 детей пострадали в ходе преступлений, связанных с распространением порнографических материалов, - рассказал специалист.

Излюбленные соцсети сетевых педофилов – это «Вконтакте» и «Одноклассники». Это связано с тем, что они меньше контролируются администрацией сайтов, в отличие от других соцсетей. Чаще всего жертвами педофилов становятся дети от 12 до 14 лет. Однако в последнее время все чаще жертвами становятся дети от 8 до 11 лет.

Причиной увеличения подобных случаев называют бесконтрольное пребывание детей в социальных сетях, их недостаточная зрелость.

- Это позволяет преступникам входить в доверие, используя разные способы налаживания контакта. Знакомство может начинаться, например, в форме игры или конкурса, когда по ту сторону монитора злоумышленник предлагает ребенку побороться за главный приз – дорогой смартфон или деньги, а затем несовершеннолетний выполняет все его требования. И основной задачей, как правоохранительных органов, так и общественности становится профилактическая составляющая, - рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Алексей Ивочкин.

На круглом столе обсуждали, как можно уберечь детей от опасности в интернете. Среди предложений – сделать регистрацию в социальных сетях более сложной, например, она станет возможной только по паспортным данным. Краевой следком сейчас готовит предложение, с которым собирается обратиться к местным парламентариям, чтобы они, в свою очередь, озвучили инициативу на федеральном уровне. Кроме того, в Барнауле действует кибер-дружина, предполагается, что волонтеры будут отслеживать подозрительные объявления и посты и передавать о них информацию в Роскомнадзор, который будет их блокировать.