Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 апреля 2021: резкое снижение смертности

В больницах остаются свыше 1200 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае произошло резкое снижение числа умерших от коронавируса за сутки. Так по данным на утро 15 апреля, в регионе скончались пять пациентов, сообщает оперативный штаб.

- Всего умерло 2854 (+5) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 968 (+5) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек, - приводит оперативный штаб данные по летальным исходам.

За последний месяц – это самый низкий суточный показатель. До этого минимальными были семь случаев. В целом же за последнее время средний показатель летальности оставался на уровне 10-12 случаев.

Вместе с тем, в настоящее время в ковидных госпиталях остаются более 900 пациентов из которых 204 в тяжелом состоянии и 86 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более 300 человек продолжают лечение от вирусной пневмонии.

Амбулаторно медики следят за состоянием 15 бессимптомных носителей COVID-19 и 129 больными вирусной пневмонией –они также долечиваются на дому.

Всего же за год наблюдения коронавирусных больных в Алтайском крае было выявлено порядка 48,5 тысяч зараженных. Из них за последние сутки положительные тесты были установлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 25, Бийск - 13, Рубцовск - 9, Павловский район – 5, Петропавловский район - 4, Благовещенский, Поспелихинский районы - по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Первомайский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Краснощековский, Мамонтовский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцовский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы - по 1 заболевшему.

Выздоровели за тот же период почти 43,5 тысячи человек.

Также продолжается вакцинирование население. По данным на прошлое утро оба компонента комбинированной векторной вакцины получили почти 79 тысяч человек. Первый компонент поставили больше 60 тысяч.