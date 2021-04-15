Уроженцы Барнаула добились установки памятника Гагарину в Америке

Супруги в числе первых возложили цветы к памятнику Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Такая добрая новость пришла к нам из-за границы – Нина и Юрий Чернышевы, которые в свое время переехали из Барнаула в Америку, добились установки там памятника Юрию Гагарину. Его открыли в штате Флорида.

Как рассказал директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев на своей странице в инстаграме, Нина Георгиевна и Юрий Михайлович раньше жили в Индустриальном районе Барнаула. Когда супруги переехали в Америку, то у них появилась мечта – открыть памятник великому космонавту.

Супруги в числе первых возложили цветы к памятнику Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Два года они с друзьями добивались разрешения на установку памятника Юрию Гагарину у центра NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. И вот, памятник открыт. И Нина Георгиевна в числе первых возложили цветы к памятнику. Спасибо. Говорю искреннее спасибо от всех нас, ведь Гагарин не принадлежит ни одной стране. Он человек Мира. Он человек планеты Земля, - пишет Сергей Викторович.

В комментариях восторгаются поступком наших земляков.

- Маленькие люди - большие победы, - пишет nicolosol.

- Прекрасный памятник!!! Хорошее дело, хорошие люди, - комментирует liubovkliain.

Напомним, в этом году 12 апреля исполнилось ровно 60 лет со дня, как Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космос. Погиб космонавт 27 марта 1968 года во время учебного полета на самолёте.

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