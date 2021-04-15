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Происшествия15 апреля 2021 10:57

Подробности пожара на АЗС в Барнауле 15 апреля 2021 года: пострадал один человек

В МЧС рассказали подробности пожара на АЗС в Барнауле 15 апреля 2021 года
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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МЧС тушат пожар.

МЧС тушат пожар.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В МЧС рассказали подробности пожара на АЗС в Барнауле 15 апреля 2021 года. В результате воспламенения цистерны пострадал один человек - это водитель топливозаправщика. Его доставили в ожоговый центр. Об этом сообщают спасатели на своем официальном сайте.

- По предварительным данным при возгорании пострадал один мужчина, доставлен в ожоговый центр, - пишет МЧС.

Сообщение о ЧП в МЧС поступило в 14.05 в Барнауле в поселке Лебяжье по улице Садовая. Жители услышали громкий взрыв, а столб дыма, который видно со всех концов города. Сейчас огонь тушат 80 человек.

Пожар на АЗС в БАрнауле.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пока известны предварительные данные. Сообщается, что площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, пожарные разделились на две группы и тушат горящие цистерны с разных сторон.

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