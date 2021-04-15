В Барнауле взорвалась АЗС

Пожар на АЗС Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

В Барнауле в четверг, 15 апреля, загорелась АЗС. По словам очевидцев, этому предшествовал сильных хлопок. Факт пожара подтвердили в краевом МЧС. ЧП произошло в районе пересечения Опытной станции и Садовой.

- Пожарные работают, площадь пожара около 100 квадратных метров, остальную информацию уточняем, подробности будут немного позже, - сказали в ведомстве.

- Пожар в районе Южного, пламя метров 10-15 вверх, - пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул»

По словам местных жителей, там несколько дней велись строительные работы: ставили забор, лили бетон, работали со сваркой - вот и результат.

Горожане рассказывают, загорелись цистерны, одна из них взорвалась. Сейчас пожарные стягивают к загоревшейся АЗС силы.

Фото из телеграм-канала "Ucrimes"

Ранее в Барнауле произошел крупный пожар – загорелось складское помещение на Власихинской, 177. 9 апреля его несколько часов тушили более 150 пожарных. Охваченная огнем площадь составила порядка 1200 квадратов. Другое ЧП произошло 13 апреля в Республике Алтай. Там загорелся туркомплекс «Манжерок». В результате сгорело два здания. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.