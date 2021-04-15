Клещи в Барнауле 2021: первые случаи укусов, как защититься

Самое главное - аэрозоли от клещей нельзя наносить на кожу Фото: Олег УКЛАДОВ

Клещи в Барнауле в 2021 году уже дали о себе знать: в краевой столице и за ее пределами есть первые случаи присасывания. Специалисты Роспотребнадзора подготовили памятку о том, как лучше защитить себя от нападения паразита.

- Алтайский край относится к регионам, которые являются природным очагом клещевого энцефалита. Все 68 районов и городов являются эндемичными. Сезон активности клещей превышает половину года. Длится он, как правило, с третьей декады марта и завешается в ноябре, - говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.

Причем заразиться можно не только после присасывания, но и через кожу. Именно поэтому специалисты не устают напоминать: нельзя давить клеща голыми руками – через ранки на коже вирус может попасть в организм. Только за прошлый год более десяти тысяч жителей края обратились за помощью медиков и 20 человек из них заразились клещевым энцефалитом. В 62% случаев болезнь протекала в тяжелой форме.

- Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина, - поясняют в ведомстве.

А вот чтобы клещ даже не посягал на потенциальную жертву, рекомендуется использовать специальные средства. Правильная одежда - это, конечно, хорошо, но без «химии» не обойтись – она-то дает 100% результат:

- Акарицидные средства – убивают клещей.

Гарантируют защиту до 100%, но из-за высокой токсичности нельзя наносить на кожу.

- Репеллентные – отпугивают клещей и насекомых.

Гарантируют защиту до 95%. При нанесении на кожу неэффективные. Должны содержать не менее 25% ДЭТА (диэтилтолуамид). На этикетке должны быть информация об эффективности борьбы против клещей.

- Акарициндно-репеллентные – одновременно отпугивают и убивают.

Гарантируют защиту до 100%. Из-за токсичности нельзя наносить на кожу.

Специалисты подчеркивают, что эффективность аэрозольной защиты зависит от правильного применения. В противном случае они могут либо навредить, либо не справятся со своей задачей.

Помимо этого работает и обычная профилактика – при нахождении на природе осматривайте себя и близких каждые 15-20 минут. В идеале в тот же лес следует выходить в сапогах с заправленными в носки или гольфы штанами, верхняя часть одежды также должны быть заправлена в брюки. На голове – капюшон, шапка или кепка. Манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу.

Если же клещ все же присосался, то его следует как можно скорее удалить, чтобы в кровь попало как можно меньше опасных возбудителей. Сделать это можно при помощи пинцета, нитки, ручки-лассо или специального устройства. Поливать маслом или другими жидкостями не стоит – это миф, что так клещ отпадет. Он не отпадет пока, не наберет необходимое количество крови.

Удалять клеща стоит аккуратно, подхватив его за хоботок, максимально близко к коже. Провернуть на 360 градусов и слегка потянув. Рану следует обработать спиртом или йодом. Клеща же необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость, а затем сдать на исследование.

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